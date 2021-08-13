«Финч» с Томом Хэнксом выйдет в Apple TV+ 5 ноября

Apple объявила, что научно-фантастический приключенческий фильм «Финч» с Томом Хэнксом в главной роли выйдет в онлайн-кинотеатре компании 5 ноября.

Это будет вторая картинка Хэнкса на Apple TV+, первой была военная драма «Грейхаунд», вышедшая в 2020 году.

Изначально Universal планировала выпустить «Финча» (ранее фильм назывался Bios) в кинотеатрах, но в мае этого года Apple выкупила ленту.

Том Хэнкс играет Финча, инженера-робототехника и одного из немногих выживших после катастрофы планетарного масштаба. Герой, который провел 10 лет в бункере, создает робота, чтобы тот присматривал за его собакой, когда его не станет.

Постановкой занимается Мигель Сапочник, снявший «Битву бастардов» в «Игре престолов». А сценарий написали Айвор Пауэлл и Крэйг Лак.