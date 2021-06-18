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    Новости

    Фонд кино не поддержит экранизацию «Метро 2033»

    18 июня 2021
    18.06.2021
    937
    0 минут на чтение
    Фонд кино не поддержит экранизацию «Метро 2033»

    17 июня Фонд кино опубликовал список фильмов, которые получат финансовую поддержку при производстве. И в их числе не оказалось экранизации «Метро 2033», которую авторы питчили в мае.

    Непосредственно в картину собираются вложить 700 миллионов рублей. И еще около 150 миллионов уйдут на маркетинг. Ожидается, что в прокате лента соберет в районе 1,5 миллиарда рублей.

    Постановкой займется Егор Баранов, снявший «Гоголя» и «Аванпост». А сценарий напишет автор оригинального романа Дмитрий Глуховский.

    «Метро 2033» выйдет 1 января 2024 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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