Фонд кино не поддержит экранизацию «Метро 2033»

17 июня Фонд кино опубликовал список фильмов, которые получат финансовую поддержку при производстве. И в их числе не оказалось экранизации «Метро 2033», которую авторы питчили в мае.

Непосредственно в картину собираются вложить 700 миллионов рублей. И еще около 150 миллионов уйдут на маркетинг. Ожидается, что в прокате лента соберет в районе 1,5 миллиарда рублей.

Постановкой займется Егор Баранов, снявший «Гоголя» и «Аванпост». А сценарий напишет автор оригинального романа Дмитрий Глуховский.

«Метро 2033» выйдет 1 января 2024 года.