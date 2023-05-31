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    Новости

    Фото сериала в жанре магического реализма «Там, где цветёт полынь»

    31 мая 2023
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    31.05.2023
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    Фото сериала в жанре магического реализма «Там, где цветёт полынь» 1

    В сети появились новые фотографии сериала в жанре магического реализма «Там, где цветёт полынь». Это экранизация одноимённой книги Ольги Птицевой (ранее издавалась под псевдонимом Олли Вингет).

    Фото сериала в жанре магического реализма «Там, где цветёт полынь» 1 Фото сериала в жанре магического реализма «Там, где цветёт полынь» 5 Фото сериала в жанре магического реализма «Там, где цветёт полынь» 4 Фото сериала в жанре магического реализма «Там, где цветёт полынь» 3 Фото сериала в жанре магического реализма «Там, где цветёт полынь» 2 Фото сериала в жанре магического реализма «Там, где цветёт полынь»

    Сериал, как и книга, рассказывает об ученице 10-го класса Ульяне, которая однажды сталкивается с ведьмой по имени Рута. Та вынуждает Ульяну заключить сделку: девушка должна принести ей вещи трех погибших людей. Взамен ее мать останется жива, а сама Ульяна перестанет видеть смерти близких людей. Вскоре героиня знакомится с другими «слугами» Руты, встречая тех, кто сумел сбежать от нее. И понимает, что можно выжить в этой игре, только победив ведьму.

    В главных ролях снялись Виктория Агалакова, Риналь Мухаметов, Артём Ткаченко, Сабина Ахмедова и Илларион Маров. Сценарий — Михаил Шульман и Анастасия Зарубеева, режиссёр — Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»).

    Сериал должен выйти на Kion до конца года. Посмотреть ранее можно будет в московском кинотеатре «Художественный» на «Стрелке» в рамках Summer Cinema.

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     Кот-император |  03.10.2022 |  191

    Переиздание романа о девушке, что видит чужие смерти.

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