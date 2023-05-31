Фото сериала в жанре магического реализма «Там, где цветёт полынь»

В сети появились новые фотографии сериала в жанре магического реализма «Там, где цветёт полынь». Это экранизация одноимённой книги Ольги Птицевой (ранее издавалась под псевдонимом Олли Вингет).
Сериал, как и книга, рассказывает об ученице 10-го класса Ульяне, которая однажды сталкивается с ведьмой по имени Рута. Та вынуждает Ульяну заключить сделку: девушка должна принести ей вещи трех погибших людей. Взамен ее мать останется жива, а сама Ульяна перестанет видеть смерти близких людей. Вскоре героиня знакомится с другими «слугами» Руты, встречая тех, кто сумел сбежать от нее. И понимает, что можно выжить в этой игре, только победив ведьму.
В главных ролях снялись Виктория Агалакова, Риналь Мухаметов, Артём Ткаченко, Сабина Ахмедова и Илларион Маров. Сценарий — Михаил Шульман и Анастасия Зарубеева, режиссёр — Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»).
Сериал должен выйти на Kion до конца года. Посмотреть ранее можно будет в московском кинотеатре «Художественный» на «Стрелке» в рамках Summer Cinema.
Читайте также
Видения смерти. Читаем книгу «Там, где цветёт полынь» Ольги Птицевой
Переиздание романа о девушке, что видит чужие смерти.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.