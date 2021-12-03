Фото: Юпитер с высоты 4200 километров

Космический аппарат «Юнона» завершил уже 38-й облёт Юпитера, в ходе которого сделал несколько высококачественных снимков планеты и её спутников. «Юнона» приблизилась на расстояние 4200 километров, что позволило зафиксировать облака и шторма. Из-за излучения Юпитера аппарату попросту рискованно подходить ближе. Позже «Юнона» передала фотографии на Землю — с расстояния 780 миллионов километров.
Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill © CC BY
Кроме того, аппарат прислал снимки спутника Ио.
Jupiter 's volcanic moon Io as seen by @NASAJuno yesterday during its 38th orbit 1/2#Io #Perijove38 #space
Nasa/SwRI/MSSS/AndreaLuck pic.twitter.com/yWx3lkXgXW
— Andrea Luck (@andrluck) November 30, 2021
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