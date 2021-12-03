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    Фото: Юпитер с высоты 4200 километров

    3 декабря 2021
    03.12.2021
    1612
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    Космический аппарат «Юнона» завершил уже 38-й облёт Юпитера, в ходе которого сделал несколько высококачественных снимков планеты и её спутников. «Юнона» приблизилась на расстояние 4200 километров, что позволило зафиксировать облака и шторма. Из-за излучения Юпитера аппарату попросту рискованно подходить ближе. Позже «Юнона» передала фотографии на Землю — с расстояния 780 миллионов километров.

    Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill © CC BY

    Фото: Юпитер с высоты 4200 километров 2 Фото: Юпитер с высоты 4200 километров 1 Фото: Юпитер с высоты 4200 километров

    Кроме того, аппарат прислал снимки спутника Ио.

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