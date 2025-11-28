КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело

Классика

За что мы любим Роберта Дауни-младшего
Как рождалась «Месть ситхов»: прежний финал «Звёздных войн»
Новости

«Фурия», «Сказка о царе Салтане» и авторская анимация для взрослых — что покажут на «Comic Con Игромир»

Дмитрий Кинский
28 ноября 16:50
197
1 минута на чтение
Организаторы «Comic Con Игромир» продолжают раскрывать кинопрограмму грядущего фестиваля поп-культуры.
  • BUBBLE проведет на мероприятии презентацию сериала «Фурия» во вселенной «Майора Грома»;
  • Стендап-комик Евгений Чебатков возьмет интервью у сценариста и продюсера фильмов Гая Ричи — Айвана Эткинсона;
  • Гостям фестиваля покажут первые два эпизода анимационного сериала «Принц Галактики»;
  • Пройдет презентация сказки «Последний богатырь: Колобок», в котором голос Колобку подарил Гарик Харламов;
  • Канал «2х2» представит авторскую анимацию для взрослых от начинающих авторов: от экспериментального мюзикла до ретрофутуристической НФ-драмы;
  • Покажут первый мистический ASMR-триллер «Ловушка для кролика» от режиссера Брина Чейни;
  • Актеры Алексей Онежен и и Алиса Кот представят эксклюзивные материалы по фэнтези «Сказка о царе Салтане»;
  • Наконец, на мероприятии пройдет презентация полнометражки «Король и Шут. Навсегда».
«Comic Con Игромир» пройдет с 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре».

Читайте также

«Киберслав», финал «Кибердеревни» и фильм «Король и Шут» — кинопрограмма «Comic Con Игромир»

Дмитрий Кинский

12.11.2025

1151

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Шону Леви пришлось переписывать третий акт «Звездных войн: Звездный истребитель»

Новости

Туча над Русью — большой трейлер мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Премьера в декабре.

Новости

Первый трейлер второго сезона аниме «Военные хроники маленькой девочки»

Новости

Тарантино матом разгромил «Голодные игры» как плагиат
«Она просто содрала всю грёбаную книгу!»

Новости

Первые отзывы на «Очень странные дела», 5 сезон: хвалят, но как-то неуверенно
Пора вырубать магнитолы!

Новости

Epic Games и Квентин Тарантино воссоздали в Fortnite вырезанную сцену из «Убить Билла»

Новости

Paradox списывает $37 млн на провале Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Продажи составили всего 120 тысяч копий за первый месяц.

Новости

Как прошел «Фандом Фест ВКонтакте»

Новости

У World of Warcraft: Midnight появилась дата релиза

Новости

Что если «Аватар 3» — последний?Кэмерон готов даже к этому
«Если на этом всё закончится, ладно».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты