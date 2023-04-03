«Где же Мстители?» — вышел новый трейлер «Секретного вторжения»

Disney и Marvel представили полноценный трейлер сериала «Секретное вторжение» по мотивам одноименной сюжетной арки из комиксов.
По сюжету Ник Фьюри, которого разыскивают по всему миру, должен остановить скруллов, вознамерившихся захватить мир.
Главные роли исполнили Сэмюэл Л. Джексон, Мартин Фримен, Коби Смолдерс, Бен Мендельсон, Эмилия Кларк и другие.
Премьера состоится 21 июня в Disney+.
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Редактор
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Александр Ремизов
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