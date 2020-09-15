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    Новости

    Gearbox анонсировала настольную игру Bunkers & Badasses

    15 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    15.09.2020
    179
    0 минут на чтение
    Gearbox

    Gearbox Software анонсировала настольную игру Bunkers & Badasses, которая упоминалась в дополнении Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep для Borderlands 2.

    За производство отвечает Nerdvana Games. Подробностей об игре мало: в ней будет экшен, мародерство и поиск сокровищ.

    Однако, по словам самих разработчиков, Bunkers & Badasses будет отличаться от любой другой настолки.

    В комплекте идут 10 фигурок, пятьдесят врагов, 70 карт оружия, карта боя, игральные кости и 200-страничное руководство.

    Сейчас можно оформить предзаказ на сайте игры за 99 долларов.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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