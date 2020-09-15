Gearbox анонсировала настольную игру Bunkers & Badasses

Gearbox Software анонсировала настольную игру Bunkers & Badasses, которая упоминалась в дополнении Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep для Borderlands 2.

За производство отвечает Nerdvana Games. Подробностей об игре мало: в ней будет экшен, мародерство и поиск сокровищ.

Однако, по словам самих разработчиков, Bunkers & Badasses будет отличаться от любой другой настолки.

В комплекте идут 10 фигурок, пятьдесят врагов, 70 карт оружия, карта боя, игральные кости и 200-страничное руководство.

Сейчас можно оформить предзаказ на сайте игры за 99 долларов.