Gearbox анонсировала настольную игру Bunkers & Badasses

Gearbox Software анонсировала настольную игру Bunkers & Badasses, которая упоминалась в дополнении Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep для Borderlands 2.
За производство отвечает Nerdvana Games. Подробностей об игре мало: в ней будет экшен, мародерство и поиск сокровищ.
Однако, по словам самих разработчиков, Bunkers & Badasses будет отличаться от любой другой настолки.
В комплекте идут 10 фигурок, пятьдесят врагов, 70 карт оружия, карта боя, игральные кости и 200-страничное руководство.
Сейчас можно оформить предзаказ на сайте игры за 99 долларов.
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