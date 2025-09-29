КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Дмитрий Кинский
29 сентября 18:04
40
1 минута на чтение
В рамках презентации PC Gaming Show: Tokyo Direct показали новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War IV.
За разработку отвечает студия King Art Games, известная по Iron Harvest. Сам проект будет смесью первой и второй частей.
Авторы стратегии в реальном времени делают большую ставку на сюжетных кампаниях, которых на старте будет четыре — за космический десант, орков, некронов и Адептус Механикус.
Релиз состоится в 2026 году.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

