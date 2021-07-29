Герои сказок попадают в современную Москву— вышел новый трейлер «Последнего богатыря 3»

Disney представила новый трейлер триквела «Последнего богатыря» с подзаголовком «Посланник тьмы».
По сюжету Иван наконец обрел силу богатырскую, чародей Роголеб был повержен, а Белогорье готовится к грандиозному пиру в честь свадьбы Ивана и Василисы. Увы, последнюю в самый разгар приготовлений похищает загадочный рыцарь. И теперь чтобы ее спасти, героям предстоит отправиться в современную Москву.
Главные роли вновь исполнят Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Сергей Бурунов и другие.
Премьера картины состоится 23 декабря 2021 года. Фильм снимали параллельно со второй частью.
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