Гильермо дель Торо планирует снять стоп-моушн фильм по «Хребтам безумия»

Гильермо дель Торо в одном из интервью рассказал, что планирует экранизировать «Хребты безумия» Говарда Лавкрафта.
Причем режиссер хочет использовать технику стоп-моушн, как в его грядущей ленте «Пиноккио», которая выйдет на Netflix уже 9 декабря.
Вы смотрите анимацию с куда большим восторгом, чем лайв-экшен фильмы. По сути это гипнотический акт, поэтому история становится более личной.
По словам постановщика, он раздумывал об адаптации книги еще между «Лабиринтом Фавна» и «Багровым пиком», но для того времени проект был слишком амбициозным.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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