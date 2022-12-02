Гильермо дель Торо планирует снять стоп-моушн фильм по «Хребтам безумия»

Гильермо дель Торо в одном из интервью рассказал, что планирует экранизировать «Хребты безумия» Говарда Лавкрафта.

Причем режиссер хочет использовать технику стоп-моушн, как в его грядущей ленте «Пиноккио», которая выйдет на Netflix уже 9 декабря.

Вы смотрите анимацию с куда большим восторгом, чем лайв-экшен фильмы. По сути это гипнотический акт, поэтому история становится более личной.

По словам постановщика, он раздумывал об адаптации книги еще между «Лабиринтом Фавна» и «Багровым пиком», но для того времени проект был слишком амбициозным.