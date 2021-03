Hades взяла «Игру года» на BAFTA Games Awards 2021

Организаторы BAFTA Games Awards 2021 обнародовали список победителей. Как оказалось, больше всего наград забрала Hades — один из главных хитов прошлого года.

Игра выиграла в главной номинации — «Игра года». Также она получила премию за нарратив, геймдизайн и художественные достижения. А Логан Каннингем, озвучивший несколько персонажей, получил статуэтку за лучшую актерскую игру второго плана.

Также выделилась The Last of Us: Part II, которая стала игрой года по версии пользователей и взяла еще две награды — за анимацию и озвучку Эбби.

Animal Crossing: New Horizons победила в номинации «Лучший мультиплеер» и получила приз «За гранью развлечения». Sea of Thieves оказалась лучшей игрой-сервисом, Sackboy: A Big Adventure — лучшей семейной игрой, а Carrion — лучшим дебютом.