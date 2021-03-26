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    Hades взяла «Игру года» на BAFTA Games Awards 2021

    26 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    26.03.2021
    516
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    Hades взяла «Игру года» на BAFTA Games Awards 2021

    Организаторы BAFTA Games Awards 2021 обнародовали список победителей. Как оказалось, больше всего наград забрала Hades — один из главных хитов прошлого года.

    Игра выиграла в главной номинации — «Игра года». Также она получила премию за нарратив, геймдизайн и художественные достижения. А Логан Каннингем, озвучивший несколько персонажей, получил статуэтку за лучшую актерскую игру второго плана.

    Также выделилась The Last of Us: Part II, которая стала игрой года по версии пользователей и взяла еще две награды — за анимацию и озвучку Эбби.

    Animal Crossing: New Horizons победила в номинации «Лучший мультиплеер» и получила приз «За гранью развлечения». Sea of Thieves оказалась лучшей игрой-сервисом, Sackboy: A Big Adventure — лучшей семейной игрой, а Carrion — лучшим дебютом.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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