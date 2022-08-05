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    Новости

    HBO Max и Discovery+ объединят, а DC строит 10-летний план по развитию киновселенной

    5 августа 2022
    05.08.2022
    863
    0 минут на чтение
    HBO Max и Discovery+ объединят, а DC строит 10-летний план по развитию киновселенной

    В ночь с 4 на 5 августа Warner Bros. Discovery поделилась своим финансовым отчетом за второй квартал 2022 года. И многая информация, которую ранее сообщили СМИ, в итоге подтвердилась.

    Тезисно пересказываем основные моменты:

    • HBO Max и Discovery+ действительно объединят, и на их базе летом 2023 года запустят новый онлайн-кинотеатр — его название пока не уточняется;
    • В стриминговом сервисе будет три тарифа: без рекламы, с минимальным количеством рекламы и с рекламой;
    • Пока непонятно, ограничит ли Warner Bros. Media количество создаваемого художественного контента для нового сервиса;
    • DC собирает творческую команду по аналогии c Marvel, которая наметит план развития киновселенной на 10 лет;
    • От выпуска уже отснятой «Бэтегрл» и «Скуби-Ду» отказались из-за того, что проекты не соответствовали новой стратегии компании;
    • Warner Bros. Discovery собирается сфокусироваться на качестве контента, а не на его количестве;
    • Корпорация реструктуризирует подразделения, ответственные за фильмы, сериалы и анимацию для HBO Max;
    • Общее количество подписчиков HBO, HBO Max и Discovery+ за год выросло на 22% до 92 миллионов;
    • За последний квартал Warner Bros. Discovery заработала 9,8 миллиарда долларов, что оказалось ниже ожиданий компании;
    • Убытки корпорации составили 3,4 миллиарда долларов, но их списывают на вложения в реструктуризацию и создание контента.

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