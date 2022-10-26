HBO Max решил сменить концепцию сериала «Зеленый фонарь»

По данным The Hollywoor Reporter, HBO Max решил изменить концепцию долгожданного сериала «Зеленый фонарь», который запустили в работу в 2019 году.

Теперь он будет посвящен Джону Стюарту — одному из первых темнокожих супергероев DC. А изначально фокус был на Гае Гарднере и Алане Скотте. На их роли даже уже нашли актеров — Финна Уиттрока и Джереми Ирвина соответственно.

В рамках творческих перестановок команду покинул сценарист и шоураннер Сет Грэм-Смит, который успел закончить все восемь эпизодов первого сезона.

Это происходит на фоне главы DC Comics Уолтера Хамады, но никак не связано с назначением Джеймса Ганна на должность руководителя кинонаправления компании.

Ожидается, что вместе с этим бюджет сериала станет значительно меньше из-за перераспределения активов HBO Max под управлением Дэвида Заслава.