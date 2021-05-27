HBO Max заказал продолжение «Зловещих мертвецов» от старой команды

Cтудия New Line запускает в производство кинопродолжение франшизы «Зловещие мертвецы» при участии WarnerMedia по заказу HBO Max. Новую часть, получившую название Evil Dead Rise («Восстание зловещих мертвецов») напишет и поставит ирландский кинематографист Ли Кронин («Другой», «Несколько минут после полуночи»).

В креслах исполнительных продюсеров — команда, работавшая над оригинальными фильмами. Здесь и Сэм Рейми, и продюсер Роберт Таперт и актёр Брюс Кэмпбелл. При этом Кэмпбелл не будет играть Эша в картине. Они выбрали Кронина в качестве режиссёра именно после фильма «Другой».

Сюжет Evil Dead Rise развернётся вокруг разлучённых сестёр, которых играют Алисса Сазерленд («Викинги») и Лили Салливан (сериал «Пикник у Висячей скалы»). Они пытаются воссоединиться, но на их пути оказываются одержимые демонами создания.

Deadline отмечает, что фильм разрабатывается для HBO Max и некоторых каналов. Снимать его будут в Новой Зеландии, а постпродакшен пройдёт в Ирландии.

Сэм Рейми рассказывал о возможности сделать ещё один фильм во франшизе ещё в 2019 году. А весной 2018-го Starz закрыл сериал «Эш против зловещих мертвецов».