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    Новости

    HBO Max заказал продолжение «Зловещих мертвецов» от старой команды

    27 мая 2021
    27.05.2021
    317
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    СМИ: HBO Max заказал продолжение «Зловещих мертвецов». Без Эша, но с Кэмпбеллом и Рейми в качестве продюсеров

    Cтудия New Line запускает в производство кинопродолжение франшизы «Зловещие мертвецы» при участии WarnerMedia по заказу HBO Max. Новую часть, получившую название Evil Dead Rise («Восстание зловещих мертвецов») напишет и поставит ирландский кинематографист Ли Кронин («Другой», «Несколько минут после полуночи»).

    В креслах исполнительных продюсеров — команда, работавшая над оригинальными фильмами. Здесь и Сэм Рейми, и продюсер Роберт Таперт и актёр Брюс Кэмпбелл. При этом Кэмпбелл не будет играть Эша в картине. Они выбрали Кронина в качестве режиссёра именно после фильма «Другой».

    Сюжет Evil Dead Rise развернётся вокруг разлучённых сестёр, которых играют Алисса Сазерленд («Викинги») и Лили Салливан (сериал «Пикник у Висячей скалы»). Они пытаются воссоединиться, но на их пути оказываются одержимые демонами создания.

    Deadline отмечает, что фильм разрабатывается для HBO Max и некоторых каналов. Снимать его будут в Новой Зеландии, а постпродакшен пройдёт в Ирландии.

    Сэм Рейми рассказывал о возможности сделать ещё один фильм во франшизе ещё в 2019 году. А весной 2018-го Starz закрыл сериал «Эш против зловещих мертвецов».

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     Александр Гагинский |  13.01.2016

    «Зловещие мертвецы» восстали из могилы во всей красе. Весело, кроваво, динамично.

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