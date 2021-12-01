HBO потратила 30 миллионов долларов на отмененный спин-офф «Игры престолов»

Из книги Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers стало известно, что HBO потратила 30 миллионов долларов на пилот спин-оффа «Игры престолов», который впоследствии отменили.

Судя по всему, имеется в виду проект «Длинная ночь», действие которого должно было развернуться за тысячи лет до событий оригинального сериала.

Бывший руководитель WarnerMedia Entertainment Боб Гринблатт рассказал, что первая серия этого шоу не работала и не соответствовала стандартам, которые задала «Игра престолов».

На фоне этого Гринблатт решил, что такой подход к созданию контента совершенно не эффективен, поэтому HBO заказал сразу целый сезон «Дома дракона».

Вы не можете потратить 30 миллионов долларов на пилотную серию, а потом не использовать ее. Поэтому я сказал: «Давайте не будем делать пилот. Давайте сразу сделаем отличный сериал, который нам понравится. Или не будем его делать вовсе».

По его словам, из-за успеха предыдущих проектов дисциплина внутри компании сильно расшаталась.