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    Новости

    HBO потратила 30 миллионов долларов на отмененный спин-офф «Игры престолов»

    1 декабря 2021
    01.12.2021
    815
    0 минут на чтение
    HBO потратила 30 миллионов долларов на отменный спин-офф «Игры престолов»

    Из книги Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers стало известно, что HBO потратила 30 миллионов долларов на пилот спин-оффа «Игры престолов», который впоследствии отменили.

    Судя по всему, имеется в виду проект «Длинная ночь», действие которого должно было развернуться за тысячи лет до событий оригинального сериала.

    Бывший руководитель WarnerMedia Entertainment Боб Гринблатт рассказал, что первая серия этого шоу не работала и не соответствовала стандартам, которые задала «Игра престолов».

    На фоне этого Гринблатт решил, что такой подход к созданию контента совершенно не эффективен, поэтому HBO заказал сразу целый сезон «Дома дракона».

    Вы не можете потратить 30 миллионов долларов на пилотную серию, а потом не использовать ее. Поэтому я сказал: «Давайте не будем делать пилот. Давайте сразу сделаем отличный сериал, который нам понравится. Или не будем его делать вовсе».

    По его словам, из-за успеха предыдущих проектов дисциплина внутри компании сильно расшаталась.

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     Кот-император |  05.10.2021

    Сериал стартует в 2022 году.

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