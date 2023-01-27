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    Новости

    HBO продлила сериал The Last of Us на второй сезон

    27 января 2023
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    27.01.2023
    322
    0 минут на чтение
    В первый эпизод The Last of Us вошли отснятые Кантемиром Балаговым материалы

    HBO объявил, что продлевает сериал по игре The Last of Us на второй сезон. Подробностей никаких нет, но пока что канал поделился постером:

    HBO продлила сериал The Last of Us на второй сезон

    Ранее гейм-директор и режиссёр второго эпизода Нил Дракманн отмечал, что сериал в будущем не выйдет за пределы событий в играх.

    Всего пока вышло два эпизода — следующий покажут традиционно в понедельник.

    Первые же два эпизода показали высокий рейтинг как в количестве просмотров, так и в плане оценок.

    По данным аналитической фирмы Nielsen и показателям HBO, второй эпизод The Last of Us за первые 24 часа посмотрели 5,7 миллиона зрителей — на канале и в стриминговом сервисе. Это на 22%, чем было на старте сериала. Первую серию за аналогичный период посмотрели 4,7 миллиона пользователей.

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