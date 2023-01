HBO продлила сериал The Last of Us на второй сезон

HBO объявил, что продлевает сериал по игре The Last of Us на второй сезон. Подробностей никаких нет, но пока что канал поделился постером:

Ранее гейм-директор и режиссёр второго эпизода Нил Дракманн отмечал, что сериал в будущем не выйдет за пределы событий в играх.

Всего пока вышло два эпизода — следующий покажут традиционно в понедельник.

Первые же два эпизода показали высокий рейтинг как в количестве просмотров, так и в плане оценок.

По данным аналитической фирмы Nielsen и показателям HBO, второй эпизод The Last of Us за первые 24 часа посмотрели 5,7 миллиона зрителей — на канале и в стриминговом сервисе. Это на 22%, чем было на старте сериала. Первую серию за аналогичный период посмотрели 4,7 миллиона пользователей.