HBO уберет «Мир Дикого Запада» и «Невероятных» из HBO Max

По данным издания Deadline, Warner Bros. Discovery решила убрать из каталога HBO Max сериалы «Мир Дикого Запада» и «Невероятные».

Вероятно, их будут показывать на каналах быстро развивающегося пространства FAST, куда ранее захотел податься гендиректор компании.

Удаление «Мира Дикого Запада» с HBO Max стало для многих неожиданностью. Несмотря на отмену четвертого сезона, сериал остается одним из самых узнаваемых проектов HBO за последние 10 лет.

Также можно сказать, что теперь сериал «Невероятные» Джосса Уидона официально закрыт. Первые шесть серий вышли в 2021 году, и с тех пор о проекте не было новостей.