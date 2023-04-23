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    HBO выдвинет Ксению Середу на премию «Эмми» — за операторскую работу над сериалом The Last of Us

    23 апреля 2023
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    23.04.2023
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    HBO выдвинет на «Эмми» российского оператора сериала «Одни из нас» Ксению Середу

    HBO сообщили изданию Variety, что канал выдвинет на премию «Эмми» операторов сериала The Last of Us Эбена Болтера и Ксению Середу в категории «Лучшая операторская работа в одночасовом сериале».

    Ксения Середа будет номинирована за первый эпизод под названием «Когда ты потерялся в темноте». Также она трудилась над второй и седьмой сериями шоу. Помимо этого, россиянка Середа известна работой над фильмами «Дылда» Кантемира Балагова, «Чернобыль» Данилы Козловского и «Кислота».

    Болтер снял третий, четвёртый и пятый эпизоды, а выдвинут его за третью серию сериала «Долгое-долгое время».

    HBO только подала заявки, а самих номинантов выберут в Американской телевизионной академии и объявят 12 июля. Церемония вручения премии «Эмми» пройдёт в сентябре.

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