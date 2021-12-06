Хидео Кодзима работает сразу над несколькими «эпатажными» играми

Хидео Кодзима рассказал в твиттере, что Kojima Productions работает сейчас сразу над несколькими крупнобюджетными играми.
По словам японского геймдизайнера, это будут «оригинальные и эпатажные» ААА-проекты.
Увы, пока никаких подробностей нет. Известно, что после выхода Death Stranding студия работала вместе с Google Stadia над новым тайтлом, но его отменили. А недавно СМИ сообщили, что Kojima Productions вот-вот заключит сделку с Microsoft. Также были слухи, что компания вела переговоры с Sony.
Сейчас студия активно набирает персонал в команду разработчиков новых проектов.
We are currently recruiting staff for Kojima Productions.
We create AAA-class "original titles" and completely new "outrageous titles". https://t.co/F3bRvc6TII
— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 3, 2021
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Но никаких конкретных планов пока нет.
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Особых подробностей пока нет.
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