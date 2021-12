Хидео Кодзима работает сразу над несколькими «эпатажными» играми

Хидео Кодзима рассказал в твиттере, что Kojima Productions работает сейчас сразу над несколькими крупнобюджетными играми.

По словам японского геймдизайнера, это будут «оригинальные и эпатажные» ААА-проекты.

Увы, пока никаких подробностей нет. Известно, что после выхода Death Stranding студия работала вместе с Google Stadia над новым тайтлом, но его отменили. А недавно СМИ сообщили, что Kojima Productions вот-вот заключит сделку с Microsoft. Также были слухи, что компания вела переговоры с Sony.

Сейчас студия активно набирает персонал в команду разработчиков новых проектов.

We are currently recruiting staff for Kojima Productions.

We create AAA-class "original titles" and completely new "outrageous titles". https://t.co/F3bRvc6TII

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 3, 2021