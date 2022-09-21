Хидео Кодзима сравнил аниме Cyberpunk: Edgerunners с «Аркейном»

Геймдиректор Death Stranding Хидео Кодзима рассказал, что остался крайне доволен аниме-сериалом Cyberpunk: Edgerunners.

По его словам, шоу напомнило ему своей картинкой и миром «Кибергород Эдо 808» Ёсиаки Кавадзири.