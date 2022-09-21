Хидео Кодзима сравнил аниме Cyberpunk: Edgerunners с «Аркейном»

Геймдиректор Death Stranding Хидео Кодзима рассказал, что остался крайне доволен аниме-сериалом Cyberpunk: Edgerunners.
По его словам, шоу напомнило ему своей картинкой и миром «Кибергород Эдо 808» Ёсиаки Кавадзири.
Это самое шокирующее, что я смотрел с момента выхода «Аркейна». Чудотворная работа Netflix, совмещающая в себе вселенную Cyberpunk и уникальное видение студии Trigger. Уверен, вам понравится!
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Александр Омолоев | 16.09.2022
Хорошо, да мало!
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