«Хищные земли»: стоит ли смотреть клон «Тихого места»

В концовке на первый план выходит линия Нины, ищущей способ пробить шкуру монстров, — и действие внезапно приобретает размах, пусть и не покидает окрестностей городка Боулдер, штат Колорадо. Смотрится это немного натянуто и с явным заделом на продолжение, на возможность которого прямым текстом намекает и сцена после титров. Однако сперва «Хищным землям» нужно неплохо выступить в прокате. А с этим, учитывая не очень позитивные рецензии (на сегодня у картины лишь 52% свежести на

Rotten Tomatoes

) и отсутствие интереса у публики, могут быть проблемы. Хотя сравнительно небольшой для фантастических боевиков бюджет картина должна отбить.