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«Хищные земли»: стоит ли смотреть клон «Тихого места»
Алексей Ионов
11 ноября 15:00
687
3 минуты на чтение
Неуязвимые монстры, которых называют жнецами, атаковали Землю и перебили большую часть человечества. Люди выжили лишь высоко в горах — чудища почему-то не забредают выше 2,5 тысячи метров. Но отцу-одиночке Уиллу (Энтони Мэки) придётся спуститься в город — его больному сыну жизненно необходимы лекарства, которые есть только в больнице. Чтобы не умирать в одиночку, Уилл берёт с собой за компанию учёного-физика Нину (Морена Баккарин) и охотницу Кэти (Мэдди Хассон).
Жанр: фильм о монстрах
Режиссёр: Джордж Нолти
В ролях: Энтони Мэки, Морена Баккарин, Мэдди Хассон
Премьера в России: 7 ноября 2024
Возрастной рейтинг: 16+
Похоже на: «Тихое место»
Если вам показалось, что завязкой «Хищные земли» чем-то напоминают «Тихое место», вам не показалось. Даже трейлер позиционирует новинку как «фильм от создателей “Тихого места”» — к обеим картинам приложил руку продюсер Брэд Фуллер. Только в новой монстры вполне себе зрячие, а героям выдали оружие, пусть даже оно и не причиняет жнецам урона. И по жанру «Хищные земли» ближе не к хоррору, а к боевику или триллеру.
Хронометраж «Земель» не превышает даже полутора часов, поэтому режиссёр Джордж Нолфи (он же снял «Меняющих реальность» с Мэттом Дэймоном), не стал затягивать с раскачкой. Повествование с самого начала берёт с места в карьер, не тратя времени на экспозицию. О том, что на Землю напали неведомые монстры, мы узнаём от закадровых голосов на фоне тёмного экрана на первой же минуте фильма, затем режиссёр парой сцен вводит в повествование всю троицу главных героев и переходит к основному квесту. Нолфи и дальше не убирает ноги с педали газа, довольно умело сочетая напряжённые и полные экшена сцены с моментами относительного спокойствия, когда герои идут по безопасным местам и отдыхают по вечерам. 
«Хищные земли» — это личная история в небольших масштабах. Сюжет построен вокруг попыток отца раздобыть лекарство для умирающего сына, а стоящие у него на пути монстры — лишь метафора преград, которых необходимо преодолеть по пути. С тем же успехом дорогу Уиллу могли преграждать террористы, маньяки, ку-клукс-клановцы, безумные клоуны с топорами или бойцы Полураспада.
При таких вводных большое значение приобретают герои, и вот здесь картина садится в лужу. Вся троица главных действующих лиц подана крайне поверхностно — нам сообщают о них лишь необходимый минимум информации. И если о прошлом Уилла и Нины мы слышим кое-что из разговоров и кратких флешбэков, то Кэти до самого конца остаётся загадкой. Мы знаем лишь, что она из Техаса, а в ночь перед нападением жнецов поссорилась с парнем и угнала его машину. Зачем она пошла в поход вместе со всеми? Правда ли чувствует что-то к Уиллу, или это лишь догадка Нины? И неужели в Техасе все настолько увлечены оружием, что девушка легко обращается с автоматами военного образца и из подствольного гранатомёта стреляет с точностью армейского снайпера?
Подобная поверхностность очень мешает. Как бы Нолфи и композитор картины Скотт Салинас ни старались нагнетать напряжение, выходит плохо. К героям не получается проникнуться симпатией, а их страдания не вызывают ни участия, ни сочувствия. 
Возможно, дело ещё и в том, что «Хищные земли» — совершенно не страшный фильм. Нолфи в первой же сцене показал жнеца во всей красе, и это было ошибкой. Как доказывают успешные фильмы ужасов, лучше всего пугают неизвестность и неопределённость. Плохо нарисованный спецэффект, наоборот, не особенно пугает — а с учётом бюджета в 18 миллионов долларов спецэффекты в «Землях» очевидно недорогие. Мешает и то, что из-за крайне сжатого хронометража и динамичного повествования многие потенциально сильные и насыщенные эмоциями сцены показаны быстро, скомканно и между делом. Не успел зритель испугаться за персонажей, как сцена уже осталась в прошлом, а сюжет понёсся дальше.
В концовке на первый план выходит линия Нины, ищущей способ пробить шкуру монстров, — и действие внезапно приобретает размах, пусть и не покидает окрестностей городка Боулдер, штат Колорадо. Смотрится это немного натянуто и с явным заделом на продолжение, на возможность которого прямым текстом намекает и сцена после титров. Однако сперва «Хищным землям» нужно неплохо выступить в прокате. А с этим, учитывая не очень позитивные рецензии (на сегодня у картины лишь 52% свежести на Rotten Tomatoes) и отсутствие интереса у публики, могут быть проблемы. Хотя сравнительно небольшой для фантастических боевиков бюджет картина должна отбить.
Бодрый и динамичный, но довольно вторичный и посредственный боевик с поверхностными персонажами. Режиссёр вроде бы и пытается пугать зрителя и нагнетать напряжение, но получается плохо, поскольку из-за непроработанности персонажей и быстрого темпа повествования за них просто не успеваешь переживать. Но на один раз картины вполне должно хватить — и тут короткий хронометраж будет скорее в плюс.

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Алексей Ионов

Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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