Хью Грант и Дэвид Тьюлис сыграют Зевса и Аида в сериале от автора «Конца ***го мира»

Netflix объявил актерский состав мрачно-комического мифологического сериала Kaos от создательницы «Конца ***го мира» Чарли Ковелл.
- Хью Грант («Джентльмены»);
- Джанет Мактир («Озарк»);
- Клифф Кертис («Аватар: Путь воды»);
- Дэвид Тьюлис («Фарго»);
- Киллиан Скотт («Дублинские убийства»);
- Миша Батлер («Школа добра и зла»);
- Лейла Фарзад («Я ненавижу Сьюзи»);
- Набхан Ризван («Станция одиннадцать»);
- Рэки Айола («Пакт»);
- Стэнли Таунсенд («Война токов»).
По сюжету всемогущий, но неуверенный и мстительный Зевс однажды утром обнаруживает морщину на лбу, после чего его одолевает паранойя — его падение близко. И из-за этого он во всем начинает искать подтверждение этим мыслям.
Тем временем Аид теряет власть над своим подземным царством, потому что количество мертвых, ожидающих переправки, с каждым днем все больше. Власть Геры тоже оказывается из-за подозрений Зевса. Дионис выходит из-под контроля и собирается бросить вызов своему отцу и по совместительству богу грома. А Посейдона заботят только яхты и вечеринки.
А люди на Земле жаждут перемен. Судьбы четырех обычных смертных переплетаются, ведь они должны свергнуть Зевса со своего трона на Олимпе.
У сериала пока нет точной даты выхода.
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