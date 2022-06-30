Хью Грант и Дэвид Тьюлис сыграют Зевса и Аида в сериале от автора «Конца ***го мира»

Netflix объявил актерский состав мрачно-комического мифологического сериала Kaos от создательницы «Конца ***го мира» Чарли Ковелл.

Хью Грант («Джентльмены»);

Джанет Мактир («Озарк»);

Клифф Кертис («Аватар: Путь воды»);

Дэвид Тьюлис («Фарго»);

Киллиан Скотт («Дублинские убийства»);

Миша Батлер («Школа добра и зла»);

Лейла Фарзад («Я ненавижу Сьюзи»);

Набхан Ризван («Станция одиннадцать»);

Рэки Айола («Пакт»);

Стэнли Таунсенд («Война токов»).

По сюжету всемогущий, но неуверенный и мстительный Зевс однажды утром обнаруживает морщину на лбу, после чего его одолевает паранойя — его падение близко. И из-за этого он во всем начинает искать подтверждение этим мыслям.

Тем временем Аид теряет власть над своим подземным царством, потому что количество мертвых, ожидающих переправки, с каждым днем все больше. Власть Геры тоже оказывается из-за подозрений Зевса. Дионис выходит из-под контроля и собирается бросить вызов своему отцу и по совместительству богу грома. А Посейдона заботят только яхты и вечеринки.

А люди на Земле жаждут перемен. Судьбы четырех обычных смертных переплетаются, ведь они должны свергнуть Зевса со своего трона на Олимпе.

У сериала пока нет точной даты выхода.