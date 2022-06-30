    3
    Новости

    Хью Грант и Дэвид Тьюлис сыграют Зевса и Аида в сериале от автора «Конца ***го мира»

    30 июня 2022
    30.06.2022
    3
    0 минут на чтение

    Netflix объявил актерский состав мрачно-комического мифологического сериала Kaos от создательницы «Конца ***го мира» Чарли Ковелл.

    • Хью Грант («Джентльмены»);
    • Джанет Мактир («Озарк»);
    • Клифф Кертис («Аватар: Путь воды»);
    • Дэвид Тьюлис («Фарго»);
    • Киллиан Скотт («Дублинские убийства»);
    • Миша Батлер («Школа добра и зла»);
    • Лейла Фарзад («Я ненавижу Сьюзи»);
    • Набхан Ризван («Станция одиннадцать»);
    • Рэки Айола («Пакт»);
    • Стэнли Таунсенд («Война токов»).

    По сюжету всемогущий, но неуверенный и мстительный Зевс однажды утром обнаруживает морщину на лбу, после чего его одолевает паранойя — его падение близко. И из-за этого он во всем начинает искать подтверждение этим мыслям.

    Тем временем Аид теряет власть над своим подземным царством, потому что количество мертвых, ожидающих переправки, с каждым днем все больше. Власть Геры тоже оказывается из-за подозрений Зевса. Дионис выходит из-под контроля и собирается бросить вызов своему отцу и по совместительству богу грома. А Посейдона заботят только яхты и вечеринки.

    А люди на Земле жаждут перемен. Судьбы четырех обычных смертных переплетаются, ведь они должны свергнуть Зевса со своего трона на Олимпе.

    У сериала пока нет точной даты выхода.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Читаем книгу «Огненная кровь» Брайана Стейвли — продолжение «Клинков Императора»
    0
    2577
    Читаем книгу «Огненная кровь» Брайана Стейвли — продолжение «Клинков Императора»

    Первые две главы романа.

    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса
    0
    9948
    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса

    А ещё — два сериала на околокосмическую тематику и сериал с Козловским.

    Рафал Косик «Чётки» 
    0
    64401
    Рафал Косик «Чётки». Иллюзорная Варшава грядущего

    Польская антиутопия в духе Филипа Дика.

    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again
    0
    245522
    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again

    «Это. Было. Странно».

    «Оби-Ван Кеноби» — это «Последние джедаи» от сериалов? Разбираем драматургию сезона 11
    0
    179389
    «Оби-Ван Кеноби» — это «Последние джедаи» от сериалов? Разбираем драматургию сезона

    Как перестать беспокоиться и победить в себе Дарта Вейдера? Отвечает новый сериал по «Звёздным войнам»!

    Фантасты на полставки 10
    0
    232148
    Фантасты на полставки

    Авторы, которые прославились в других направлениях литературы прежде, чем попробовать себя в фантастике.

    Марина и Сергей Дяченко «Масштаб» 
    0
    290453
    Марина и Сергей Дяченко «Масштаб». Нечто большее, чем просто фантастические детективы

    Последняя книга знаменитого дуэта.

    «Мир Юрского периода: Господство 3
    0
    334582
    «Мир Юрского периода: Господство»: да что вы, динозавров не видели?

    Фильм неплох сам по себе (даже вернули главных героев «Парка»!), но по сути добивает франшизу.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить