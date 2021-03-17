Иллюзионисты против нацистов: Бенедикт Камбербэтч сыграет в адаптации «Военного мага»

Режиссер «Мира Юрского периода» Колин Треворроу займется постановкой киноадаптации романа «Военный маг» (в оригинале — The War Magician) за авторством Дэвида Фишера.

Главную роль в фильме исполнит Бенедикт Камбербэтч, а сценарий напишет малоизвестный Николас Мариани.

Оригинальная книга основана на потрясающей истории британского иллюзиониста Джаспера Маскелина, который с помощью фокусов победил немецкого генерала Эрвина Роммеля во Второй мировой войне.

По сюжету экранизации герой будет сражаться с нацистскими войсками вместе девушкой из разведки и целой бандой артистов из Африки, Европы и Ближнего Востока.

О дате выхода «Военного мага» ничего не известно.