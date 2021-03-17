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    Новости

    Иллюзионисты против нацистов: Бенедикт Камбербэтч сыграет в адаптации «Военного мага»

    17 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    17.03.2021
    373
    0 минут на чтение
    Иллюзионисты против нацистов: Бенедикт Камбербэтч сыграет в новом

    Режиссер «Мира Юрского периода» Колин Треворроу займется постановкой киноадаптации романа «Военный маг» (в оригинале — The War Magician) за авторством Дэвида Фишера.

    Главную роль в фильме исполнит Бенедикт Камбербэтч, а сценарий напишет малоизвестный Николас Мариани.

    Оригинальная книга основана на потрясающей истории британского иллюзиониста Джаспера Маскелина, который с помощью фокусов победил немецкого генерала Эрвина Роммеля во Второй мировой войне.

    По сюжету экранизации герой будет сражаться с нацистскими войсками вместе девушкой из разведки и целой бандой артистов из Африки, Европы и Ближнего Востока.

    О дате выхода «Военного мага» ничего не известно.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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