Иллюзионисты против нацистов: Бенедикт Камбербэтч сыграет в адаптации «Военного мага»

Режиссер «Мира Юрского периода» Колин Треворроу займется постановкой киноадаптации романа «Военный маг» (в оригинале — The War Magician) за авторством Дэвида Фишера.
Главную роль в фильме исполнит Бенедикт Камбербэтч, а сценарий напишет малоизвестный Николас Мариани.
Оригинальная книга основана на потрясающей истории британского иллюзиониста Джаспера Маскелина, который с помощью фокусов победил немецкого генерала Эрвина Роммеля во Второй мировой войне.
По сюжету экранизации герой будет сражаться с нацистскими войсками вместе девушкой из разведки и целой бандой артистов из Африки, Европы и Ближнего Востока.
О дате выхода «Военного мага» ничего не известно.
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