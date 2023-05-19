Инсайдер: «Мстители: Династия Канга» лишились сценариста

Инсайдер Джефф Снайдер рассказал, что Джефф Лавнесс больше не работает над сценарием «Мстителей: Династия Канга».
Marvel прекратила с ним сотрудничество еще до недавно стартовавшей забастовки голливудских сценаристов.
Это может быть связано с критикой «Человека-муравья и Осы: Квантомания», над которым прежде работал Лавнесс.
Кто теперь займется сценарием кинокомикса, непонятно. Премьера намечена на 2 мая 2025 года.
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Редактор
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