Инсайдер: Netflix делает лайв-экшен сериал по Dragon Age и не только

Инсайдер Дэниел Рихтман со ссылкой на свои источники рассказал, что Netflix работает над лайв-экшен сериалом по Dragon Age, однако подробностей пока нет.

Помимо этого, онлайн-кинотеатр запустил в производство еще один — пока что безымянный — анимационный сериал.

Напомним, в 2022 году Netflix выпустил аниме-сериал «Dragon Age: Искупление», который очень тепло встретили критики, но прохладно обычные зрители. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг свежести проекта составляет 92% и 52% соответственно.

Также в 2011 году вышел шестисерийный веб-сериал по Dragon Age с подзаголовком Redemption, который сделала и в котором снялась Фелиша Дэй, известная по «Гильдии».