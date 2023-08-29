Инсайдер: Netflix делает лайв-экшен сериал по Dragon Age и не только

Инсайдер Дэниел Рихтман со ссылкой на свои источники рассказал, что Netflix работает над лайв-экшен сериалом по Dragon Age, однако подробностей пока нет.
Помимо этого, онлайн-кинотеатр запустил в производство еще один — пока что безымянный — анимационный сериал.
Напомним, в 2022 году Netflix выпустил аниме-сериал «Dragon Age: Искупление», который очень тепло встретили критики, но прохладно обычные зрители. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг свежести проекта составляет 92% и 52% соответственно.
Также в 2011 году вышел шестисерийный веб-сериал по Dragon Age с подзаголовком Redemption, который сделала и в котором снялась Фелиша Дэй, известная по «Гильдии».
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Получилось лучше, чем ожидалось по трейлерам, но последние две минуты оставляют в недоумении.
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