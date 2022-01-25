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    Новости

    Инсайдер: в разработке находится новая Star Wars: Knights of the Old Republic

    25 января 2022
    25.01.2022
    574
    0 минут на чтение
    Инсайдер: в разработке находится новая Star Wars: Knights Of The Old

    Инсайдер Bespin Bulletin, ранее сливавший правдивую информацию о «Скайуокере. Восход» и других проектах во вселенной «Звездных войн», рассказал, что в разработке находится новая часть Star Wars: Knights of the Old Republic..

    Увы, подробностей об игре пока нет. Но сообщается, что EA и BioWare к ней не причастны. За производство отвечает совершенно другая студия, которая получила лицензию наряду с Ubisoft и Quantic Dream.

    По словам репортера Bloomberg Джейсона Шрайера, вряд ли фанаты смогут угадать компании, ответственной за этот проект.

    Напомним, сейчас также находится в разработке ремейк оригинальной Star Wars: Knights of the Old Republic, которым занимается студия Aspyr Media.

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