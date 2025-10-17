КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м

Классика

Мультфильмы в духе древних мифов и легенд
«Мастер и Маргарита»: какая отечественная экранизация лучше?
Новости

Йода изначально должен был быть другого цвета?

Кот-император
17 октября 17:32
217
1 минута на чтение
Журналисты Guardian провели небольшое расследование. Они раскопали изначальный сценарий фильма «Звёздные войны: Империя наносит ответный удар» и указания, которые его создатели давали мастерам по спецэффектам и авторам комиксов. По всему выходит, что в первоначальном плане мастер Йода должен был иметь синеватую кожу.
Перед люком загадочно стоит странное синеватое существо ростом не более двух футов. Это морщинистое создание одето в лохмотья.
сценарий Ли Брэккет и Лоуренса Каздана
На ранних концепт-артах Йода также представал синим, а в первых комиксах его даже изображали сизым с лиловым оттенком. К тому же в комиксах он совсем маленького роста — от силы по колено Люку.

фото: Graeme Robertson / The Guardian

фото: Graeme Robertson / The Guardian

Ник Мэйли, гримёр и мастер по спецэффектам, вспоминает, что итоговый облик Йоды утвердили в 1979 году, чуть ли не в последний момент.
Ник Мэйли
Мы просто сидели пять месяцев, пока продюсеры решали, как будет выглядеть Йода. А затем нам дали всего семь недель на то, чтобы попытаться создать первую в мире аниматронную суперзвезду.

Полагаю, все думали просто: «Марсиане — это же зелёные человечки, верно?» Так что, знаете, зелёный инопланетянин — это классика в представлении людей. Меня никогда не удивляло, что он зелёный.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

