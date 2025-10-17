Йода изначально должен был быть другого цвета?





Полагаю, все думали просто: «Марсиане — это же зелёные человечки, верно?» Так что, знаете, зелёный инопланетянин — это классика в представлении людей. Меня никогда не удивляло, что он зелёный.



Мы просто сидели пять месяцев, пока продюсеры решали, как будет выглядеть Йода. А затем нам дали всего семь недель на то, чтобы попытаться создать первую в мире аниматронную суперзвезду.