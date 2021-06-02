Исследование: какие книги стоит прочесть каждому ребёнку

К 1 июня сервис MyBook провёл исследование, в котором опросил 1500 читателей из России о детских книгах, в которых, конечно же, нашлось немало фантастических произведений.

Вот как выглядит топ-10 «любимая детская книга»:

Александр Волков — «Волшебник Изумрудного города» Николай Носов — «Приключения Незнайки и его друзей» Александр Пушкин — «Сказка о царе Салтане» Марк Твен — «Приключения Тома Сойера» Пётр Ершов — «Конёк-Горбунок» Виктор Драгунский — «Денискины рассказы» Ганс Христиан Андерсен — «Дюймовочка» Евгений Шварц — «Сказка о потерянном времени» Эдуард Успенский — «Дядя Фёдор, пёс и кот» Кир Булычёв — «Гостья из будущего»

А вот как голосовали за современные детские книги, которые «должен прочесть каждый ребёнок»:

Джоан Роулинг — «Гарри Поттер» (с огромным отрывом) Диана Джонс — «Ходячий замок» Наринэ Абгарян — «Манюня» Мариам Петросян — «Дом, в котором…» Бодо Шефер — «Пёс по имени Мани» (книга об управлении деньгами) Мария Парр — «Вафельное сердце» Наталья Щерба — «Часодеи» Виктория Ледерман — «Уроков не будет!» Екатерина Матюшкина — «Мой милый медвежик» Керстин Гир — «Таймлесс»

А какие детские книги рекомендовали бы вы?