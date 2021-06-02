Исследование: какие книги стоит прочесть каждому ребёнку

К 1 июня сервис MyBook провёл исследование, в котором опросил 1500 читателей из России о детских книгах, в которых, конечно же, нашлось немало фантастических произведений.
Вот как выглядит топ-10 «любимая детская книга»:
- Александр Волков — «Волшебник Изумрудного города»
- Николай Носов — «Приключения Незнайки и его друзей»
- Александр Пушкин — «Сказка о царе Салтане»
- Марк Твен — «Приключения Тома Сойера»
- Пётр Ершов — «Конёк-Горбунок»
- Виктор Драгунский — «Денискины рассказы»
- Ганс Христиан Андерсен — «Дюймовочка»
- Евгений Шварц — «Сказка о потерянном времени»
- Эдуард Успенский — «Дядя Фёдор, пёс и кот»
- Кир Булычёв — «Гостья из будущего»
А вот как голосовали за современные детские книги, которые «должен прочесть каждый ребёнок»:
- Джоан Роулинг — «Гарри Поттер» (с огромным отрывом)
- Диана Джонс — «Ходячий замок»
- Наринэ Абгарян — «Манюня»
- Мариам Петросян — «Дом, в котором…»
- Бодо Шефер — «Пёс по имени Мани» (книга об управлении деньгами)
- Мария Парр — «Вафельное сердце»
- Наталья Щерба — «Часодеи»
- Виктория Ледерман — «Уроков не будет!»
- Екатерина Матюшкина — «Мой милый медвежик»
- Керстин Гир — «Таймлесс»
А какие детские книги рекомендовали бы вы?
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