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    Исследование: какие книги стоит прочесть каждому ребёнку

    2 июня 2021
    02.06.2021
    1752
    0 минут на чтение
    Исследование: Волков и Носов в числе самых любимых детских книжек

    К 1 июня сервис MyBook провёл исследование, в котором опросил 1500 читателей из России о детских книгах, в которых, конечно же, нашлось немало фантастических произведений.

    Вот как выглядит топ-10 «любимая детская книга»:

    1. Александр Волков — «Волшебник Изумрудного города»
    2. Николай Носов — «Приключения Незнайки и его друзей»
    3. Александр Пушкин — «Сказка о царе Салтане»
    4. Марк Твен — «Приключения Тома Сойера»
    5. Пётр Ершов — «Конёк-Горбунок»
    6. Виктор Драгунский — «Денискины рассказы»
    7. Ганс Христиан Андерсен — «Дюймовочка»
    8. Евгений Шварц — «Сказка о потерянном времени»
    9. Эдуард Успенский — «Дядя Фёдор, пёс и кот»
    10. Кир Булычёв — «Гостья из будущего»

    А вот как голосовали за современные детские книги, которые «должен прочесть каждый ребёнок»:

    1. Джоан Роулинг — «Гарри Поттер» (с огромным отрывом)
    2. Диана Джонс — «Ходячий замок»
    3. Наринэ Абгарян — «Манюня»
    4. Мариам Петросян — «Дом, в котором…»
    5. Бодо Шефер — «Пёс по имени Мани» (книга об управлении деньгами)
    6. Мария Парр — «Вафельное сердце»
    7. Наталья Щерба — «Часодеи»
    8. Виктория Ледерман — «Уроков не будет!»
    9. Екатерина Матюшкина — «Мой милый медвежик»
    10. Керстин Гир — «Таймлесс»

    А какие детские книги рекомендовали бы вы?

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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