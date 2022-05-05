«История не помнит крови» — новый тизер-трейлер «Дома дракона»

HBO Max опубликовал новый тизер-трейлер спин-оффа «Игры престолов» с подзаголовком «Дом дракона».
В основе сериала легла книга «Пламя и кровь» Джорджа Мартина, а его действие развернется за несколько сотен лет до событий оригинального шоу.
Над сериалом работают режиссер «Битвы бастардов» Мигель Сапочник, сценарист «Игры престолов» Райан Кондал и сам Мартин.
Премьера состоится 21 августа 2022 года.
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