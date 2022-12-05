Издательство Ridero с помощью нейросети проверяет свои книги на предмет пропаганды ЛГБТ

Интернет-издательство Ridero начало проверку своей библиотеки на предмет пропаганды ЛГБТ с помощью нейросети, чтобы потом снять такие книги с продажи.

При этом некоторые авторы сами обратились в издательство, чтобы убрать их произведения из магазинов, — их уже около тысячи.

Ранее Ridero сделала рассылку по всей базе своих авторов, чтобы предупредить о возможных рисках в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

Представитель издательства Мария Рявина отметила, что сейчас очень сложно определить, есть ли пропаганда в книгах.

Очень сложно просто текстовым анализом сказать, есть в книге пропаганда или нет, не говоря уже о том, что само понятие пропаганды законом не определено. Однако после множества тестов мы сократили ложные срабатывания до минимума.

В издательстве подчеркнули, что именно законодательство определяет, какие книги Ridero может выпускать, а не внутренние решения.