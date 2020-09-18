Киану Ривз: «Матрица 4» это вдохновляющая истории любви

Киану Ривз в интервью BBC The One Show немного (и без подробностей) рассказал о «Матрице 4», съемки которой сейчас в самом разгаре.

У нас есть замечательная Лана Вачовски, которая написала просто прекрасный сценарий. Это история любви. Она вдохновляет. Это другая версия своего рода призыва к действию. Фильм развлекает, в нем отличный экшен.

Также актер подчеркнул, что картина не будет приквелом первой части. По его словам, не будет никакого возвращения в прошлое.

Новая «Матрица» выйдет 1 апреля 2022 года.