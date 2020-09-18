Киану Ривз: «Матрица 4» это вдохновляющая истории любви

Киану Ривз в интервью BBC The One Show немного (и без подробностей) рассказал о «Матрице 4», съемки которой сейчас в самом разгаре.
У нас есть замечательная Лана Вачовски, которая написала просто прекрасный сценарий. Это история любви. Она вдохновляет. Это другая версия своего рода призыва к действию. Фильм развлекает, в нем отличный экшен.
Также актер подчеркнул, что картина не будет приквелом первой части. По его словам, не будет никакого возвращения в прошлое.
Новая «Матрица» выйдет 1 апреля 2022 года.
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Дмитрий Кинский | 04.09.2020
Судя по всему, для него готовили большую роль.
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