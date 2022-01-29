Киноадаптация культового мультфильма «Властелины вселенной» выйдет на Netflix

Deadline сообщает, что долгожданный игровой фильм «Властелины Вселенной», основанный на мультсериале 80-х годов, прибудет сразу на Netflix.

После нескольких лет разработки Sony решила выпустить фильм сразу на стриминговом сервисе. В режиссёрском кресле — Адам и Аарон Ни, поставившие недавнее возрождение мультфильма и грядущий приключенческий экшен «Затерянный город». В данный момент они дорабатывают сценарий совместно с Дэвидом Каллахэмом, автором «Шан-Чи», «Чудо-Женщины 1984», «Мортал Комбата» и «Неудержимых».

Сюжет «Властелинов Вселенной» рассказывает о сироте по имени Адам, который неожиданно узнаёт, что он принц, которому суждено стать спасителем далекой земли. Он должен быстро научиться обращаться со своей силой, чтобы спасти родину от злодея Скелетора.

Хи-Мена сыграет актёр «Вестсайдской истории» Кайл Аллен. Он также известен по роли в восьмом сезоне «Американской истории ужасов».

Съёмочный процесс начнётся этим летом. Дата выхода пока неизвестна.