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    «Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей из-за неправильной маркировки ЛГБТ-контента

    4 июля 2023
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    04.07.2023
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    «Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей из-за неправильной маркировки ЛГБТ-контента

    4 июля Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на один миллион рублей из-за неправильной маркировки ЛГБТ-контента.

    Стриминговый сервис поставил рейтинг «16+» вместо «18+» на фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы».

    «Кинопоиск» заявил, что будет обжаловать решение суда, поскольку онлайн-кинотеатр изменил возрастную маркировку после получения предупреждения от Роскомнадзора.

    Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов.

    Также в пресс-службе сервиса отметили, что в текущем виде закон и нормативные акты не дают объективных критериев для определения пропаганды ЛГБТ в фильмах и сериалах.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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