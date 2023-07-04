«Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей из-за неправильной маркировки ЛГБТ-контента

4 июля Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на один миллион рублей из-за неправильной маркировки ЛГБТ-контента.

Стриминговый сервис поставил рейтинг «16+» вместо «18+» на фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы».

«Кинопоиск» заявил, что будет обжаловать решение суда, поскольку онлайн-кинотеатр изменил возрастную маркировку после получения предупреждения от Роскомнадзора.

Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов.

Также в пресс-службе сервиса отметили, что в текущем виде закон и нормативные акты не дают объективных критериев для определения пропаганды ЛГБТ в фильмах и сериалах.