Кодзима хотел сделать игру про борьбу с суперами. Но заморозил проект после выхода «Пацанов»

Гейм-дизайнер Хидео Кодзима рассказал, что временно приостановил работу над некой игрой, в которой игрок брал на себя борца с супергероями. Всё из-за концептуальной схожести с сериалом «Пацаны» (The Boys). Кодзима посмотрел первые три серии, когда они только вышли, и пока заморозил проект.

По словам разработчика, детали и сеттинг отличались, но сходство было достаточно сильное. Некий главный герой вместе с отрядом детективов ставили на место легендарных супергероев. Кодзима хотел, чтобы главную роль исполнил Мадс Миккельсен.

В итоге производство игры так и не стартовала. По всей видимости, задумки остались на этапе концепта.