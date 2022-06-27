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    Новости

    Кодзима хотел сделать игру про борьбу с суперами. Но заморозил проект после выхода «Пацанов»

    27 июня 2022
    27.06.2022
    771
    0 минут на чтение
    Кодзима хотел сделать игру про борьбу с суперами. Но заморозил проект после выхода «Пацанов»

    Гейм-дизайнер Хидео Кодзима рассказал, что временно приостановил работу над некой игрой, в которой игрок брал на себя борца с супергероями. Всё из-за концептуальной схожести с сериалом «Пацаны» (The Boys). Кодзима посмотрел первые три серии, когда они только вышли, и пока заморозил проект.

    По словам разработчика, детали и сеттинг отличались, но сходство было достаточно сильное. Некий главный герой вместе с отрядом детективов ставили на место легендарных супергероев. Кодзима хотел, чтобы главную роль исполнил Мадс Миккельсен.

    В итоге производство игры так и не стартовала. По всей видимости, задумки остались на этапе концепта.

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