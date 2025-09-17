КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики
«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах

Классика

Как Жорж Мельес изобрёл кинофантастику и спецэффекты
«Звёздные войны»: обречённые на провал
Новости

Когда выйдет второй сезон «Кибердеревни»: дата и фрагмент с побегом

Кот-император
17 сентября 16:12
1 минута на чтение
Сервис «Кинопоиск» объявил, что второй сезон комедийного сериала «Кибердеревня» выйдет 18 октября 2025 года.
«Кибердеревня» — это российская фантастическая комедия, основанная на серии забавных роликов студии Birchpunk про будущее, смешанное с реалиями настоящего. Главный герой — изобретатель Николай, который пытается обустроить ферму на Марсе, но ему мешает жадная корпорация. В первом сезоне Николай пытался спасти своего знакомого Барагозина, разум которого застрял в маленьком роботе.

Поход киберфермера окончился неудачей, и во втором сезоне Николай сидит в тюрьме. Но создатели не скрывают, что он оттуда выберется, и побег показан уже в опубликованном отрывке..
Сергей Чихачёв
актёр, играющий Николая
В первом сезоне мы оставили Николая в тюрьме, но обозначили, что у него есть план. И раз у «Кибердеревни» есть продолжение, то логично предположить, что Кулибин всё-таки смог выбраться. Это очевидно, потому что у насне тюремная сага. Дальше он отправится в космическое путешествие и побывает на совершенно новых планетах, где прежде ноги наших героев не ступали. В их числе, например,отлетевшая Москва и Юпитербург

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

START выпустил первый в России ИИ-сериал «Феофан»

Новости

Слух: в ремейке Assassin’s Creed 4: Black Flag не будет линии в современности
Гемплей станет ближе к последним частям.

Новости

Как сериал «Основание» получил право использовать «Роботов» Азимова
Иногда важно просто оказаться в нужной комнате.

Новости

Учёные: аниме Миядзаки и «Зельда» помогают бороться со стрессом
Смотрите аниме, играйте в игры и не депрессуйте!

Новости

«Давно не виделись» — новый трейлер мультсериала Splinter Cell: Deathwatch

Новости

Новый трейлер и дата релиза комедийной супергеройской игры Dispatch

Новости

Желающих сняться в фильмах Marvel стало меньше

Новости

Уникальная часть с высоким рейтингом — первый обзор Silent Hill f утек в сеть
Обзоры появятся 22 сентября.

Новости

Кэмерон работает над «Терминатором 7» — но не может ничего придумать
Реальность опережает фантазию Джеймса.

Новости

Когда выйдут «Рыцарь Семи королевств», третий сезон «Дома Дракона» и сериал по Гарри Поттеру
Глава НВО поделился датами.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты