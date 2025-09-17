Когда выйдет второй сезон «Кибердеревни»: дата и фрагмент с побегом





Поход киберфермера окончился неудачей, и во втором сезоне Николай сидит в тюрьме. Но создатели не скрывают, что он оттуда выберется, и побег показан уже в опубликованном отрывке..

«Кибердеревня» — это российская фантастическая комедия, основанная на серии забавных роликов студии Birchpunk про будущее, смешанное с реалиями настоящего. Главный герой — изобретатель Николай, который пытается обустроить ферму на Марсе, но ему мешает жадная корпорация. В первом сезоне Николай пытался спасти своего знакомого Барагозина, разум которого застрял в маленьком роботе.