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    Новости

    Команда Critical Role представила дизайны персонажей от Фила Боурассы

    24 июня 2021
    24.06.2021
    1169
    1 минута на чтение
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    Команда Critical Role опубликовала 10-минутный закадровый ролик о создании фэнтезийного мультсериала The Legend of Vox Machina, который основан сюжетах этих самых стримов.

    Прежде всего, авторы представили создателя дизайна персонажей (и самих персонажей) — Фила Боурассу, аниматора, дизайнера и художника, номинанта премии «Эмми». Он разрабатывал дизайны персонажей для таких проектов DC/Warner Bros., как Young Justice, Batman: Bad Blood, Batman: Hush  и сериал «Лига Справедливости».

    Обычно, когда я создаю дизайн героя, он опирается на текстовое описание или изображение из комикса, или даже на текст сценария. Но эти персонажи пришли из воображения, от сердца и души актёров озвучания, участников команды, которые и создали этот проект… Так что, они все были вовлечены.

    Фил Боурасса, художник

    Мультсериал рассказывает о приключениях команды авантюристов и наёмников Vox Machina, которые путешествуют по континенту Тал’Дорей во вселенной Эксандрия. Ещё до начала событий герои спасли семью Тал’Дорея III, правителя континента. В награду он даровал искателям приключений места в городском совете и Крепость Серого Черепа, которая стала для команды штаб-квартирой. Герои повстречают великанов-нежить и зловещего некроманта, а ещё им предстоит столкнуться с могущественным проклятием, которое берёт начало внутри группы авантюристов.

    В основу The Legend of Vox Machine легла арка Briarwood (выпуски с 24 по 38 в первом сезоне), а первые две серии покажут каноничные события до основного сюжета.

    Среди участников оригинального шоу — популярные актёры озвучания вроде Лиама О’Брайена (Star Wars Rebels, Иллидан из World of Warcraft), Лоры Бэйли (Spider-Man, Джайна из World of Warcraft), Эшли Джонсон (Teen Titans, Элли из The Last of Us), Трэвиса Уиллингема (Fullmetal Alchemist, Кингпин из игры Spider-Man), а ведущий — Мэттью Мерсер (Voltron: Legendary Defender, Маккри из Overwatch).

    За много лет по Critical Role вышли подкасты, комиксы, а Мэттью Мерсер выпустил несколько материалов по D&D, включая и книгу по миру.  В 2019-м команда захотела снять пару анимационных эпизодов и вышла на краудфандинг. Проект собрал свыше 11 миллионов долларов, и авторы запланировали отрисовать один сезон в 10 эпизодов. А затем мультсериалом заинтересовался Amazon — и в итоге нас ждёт два сезона по 12 эпизодов. Мультсериал должен был стартовать ещё в 2020-м, но из-за пандемии сроки сдвинули.

    Теперь мультсериал обещают выпустить «скоро».

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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