Короткометражка: ритуал облачения в силовой доспех космодесантника

Games Workshop опубликовала кинематографический ролик, в котором показала ритуал облачения в силовой доспех космодесантников из Warhammer 40,000.
По словам компании, в работе над видео принимали участие эксперты по лору, дизайнеры миниатюр и сотрудники Warhammer Studio.
И, наконец, у нас есть ответ на самый животрепещущий вопрос — сколько кибернетических черепов нужно, чтобы облачить космодесантника в силовой костюм?
Games Workshop подчеркнули, что для вселенной Warhammer 40,000 показанный в ролике процесс каноничен.
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