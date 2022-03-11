Короткометражка: ритуал облачения в силовой доспех космодесантника

Games Workshop опубликовала кинематографический ролик, в котором показала ритуал облачения в силовой доспех космодесантников из Warhammer 40,000.

По словам компании, в работе над видео принимали участие эксперты по лору, дизайнеры миниатюр и сотрудники Warhammer Studio.

И, наконец, у нас есть ответ на самый животрепещущий вопрос — сколько кибернетических черепов нужно, чтобы облачить космодесантника в силовой костюм?

Games Workshop подчеркнули, что для вселенной Warhammer 40,000 показанный в ролике процесс каноничен.