Космический зонд впервые достиг атмосферы Солнца

Американский космический аппарат Parker Solar Probe впервые пролетел через верхние слои атмосферы Солнца, а также запечатлел псевдостримеры — массивные структуры, возвышающиеся над поверхности звезды (их можно увидеть с Земли во время солнечных затмений).

Ранее ни один зонд не достигал области, где магнитные поля настолько сильные, что доминируют над движением частиц.

Аппарат Parker продолжит изучать атмосферу Солнца и двигаться по спирали ближе к звезде. При этом размер звездной короны определяется солнечной активностью. Так что по мере нарастания 11-летнего цикла внешняя часть короны будет расширяться.