Космический зонд впервые достиг атмосферы Солнца

Американский космический аппарат Parker Solar Probe впервые пролетел через верхние слои атмосферы Солнца, а также запечатлел псевдостримеры — массивные структуры, возвышающиеся над поверхности звезды (их можно увидеть с Земли во время солнечных затмений).
Ранее ни один зонд не достигал области, где магнитные поля настолько сильные, что доминируют над движением частиц.
Аппарат Parker продолжит изучать атмосферу Солнца и двигаться по спирали ближе к звезде. При этом размер звездной короны определяется солнечной активностью. Так что по мере нарастания 11-летнего цикла внешняя часть короны будет расширяться.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Летайте орлами Средиземья!Чего только не придумают эти таксисты.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.