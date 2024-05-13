    Новости

    Крис Хемсворт о критиковавших фильмы Marvel режиссерах: у них тоже были неудачные ленты

    13 мая 2024
    Фото аватара
    13.05.2024
    3
    0 минут на чтение
    Крис Хемсворт напомнил критиковавшим фильмы Marvel режиссерам, что у них тоже были неудачные картины

    Крис Хемсворт в одном из интервью упомянул критику фильмов Marvel от именитых режиссеров и напомнил им, что у них тоже бывали неудачные картины.

    По мнению звезды «Тора» и «Фуриосы», по нескольким лентам не стоит судить о всем жанре кинокомиксов.

    У этих ребят тоже были фильмы, которые не получились. У нас всех были такие. Когда они говорят о том, что не так с супергероикой, я думаю: «Круто, скажите это миллионам, кто смотрят их. Неужто они все ошиблись?»

    Среди критиков фильмов Marvel отметились Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Фрэнсис Форд Коппола и не только.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Художник Богдан Тимченко: яркие принты, любимые герои и море ностальгии 6
    0
    49395
    Художник Богдан Тимченко: яркие принты, любимые герои и море ностальгии

    Красноярский художник — о быстром воплощении идей, ностальгии и нелюбимой фантастике.

    Читаем отрывок из романа Стивена Холла «Демон Максвелла» 1
    0
    49521
    Читаем отрывок из романа Стивена Холла «Демон Максвелла»

    Отрывок, в котором главный герой получает сообщение от абонента, который уже очень давно находится вне сети.

    Гости с неба: что даёт науке изучение метеоритов
    0
    92267
    Гости с неба: что даёт науке изучение метеоритов

    Рассказываем, какими бывают камни из космоса и почему они так важны для науки

    Кошмары нашей жизни: короткометражные мультфильмы ужасов из России 3
    0
    102772
    Кошмары нашей жизни: короткометражные мультфильмы ужасов из России

    Про страшных эмо-кукол, про чудовищного мальчика в Париже и про ужас мужчин и женщин друг перед другом.

    Самые ожидаемые фантастические дорамы в 2024 году 1
    0
    137414
    Реинкарнации, джинн и космическая романтика: какие дорамы смотреть в 2024 году?

    Не «Игрой в кальмара» и «Мы все мертвы» едиными.

    Кто мог бы править Средиземьем 6
    0
    162020
    Мнение: почему «Властелин колец: Охота на Голлума» — плохая идея

    Сколько можно доить франшизу?!

    Обсуждаем этническую фантастику в 125 выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    281967
    Обсуждаем этническую фантастику в 125 выпуске «Фантастического подкаста»

    Специальный гость: писатель Шамиль Идиатуллин

    Pacific Drive: как перестать бояться аномалий и полюбить гараж 2
    0
    245826
    Pacific Drive: как перестать бояться аномалий и полюбить гараж

    На машине по американской Зоне отчуждения.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить