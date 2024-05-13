Крис Хемсворт о критиковавших фильмы Marvel режиссерах: у них тоже были неудачные ленты

Крис Хемсворт в одном из интервью упомянул критику фильмов Marvel от именитых режиссеров и напомнил им, что у них тоже бывали неудачные картины.
По мнению звезды «Тора» и «Фуриосы», по нескольким лентам не стоит судить о всем жанре кинокомиксов.
У этих ребят тоже были фильмы, которые не получились. У нас всех были такие. Когда они говорят о том, что не так с супергероикой, я думаю: «Круто, скажите это миллионам, кто смотрят их. Неужто они все ошиблись?»
Среди критиков фильмов Marvel отметились Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Фрэнсис Форд Коппола и не только.
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