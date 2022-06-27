Кристиан Бэйл не против вернуться к роли Бэтмена. Но при одном условии

Кристиан Бэйл в одном из интервью рассказал, что с момента выхода «Темного рыцаря: Возрождение легенды» никто ему не предлагал вернуться к этой роли.

Но актер готов это сделать, если об этом его попросит режиссер трилогии Кристофер Нолан.

У нас с Крисом был уговор. Мы решили снять три фильма, если нам это вообще позволят. А потом уйти и не задерживаться. <Я бы вернулся>, если бы Крис захотел рассказать еще одну историю об этом герое. Если он возьмется за фильм, то я соглашусь.

Что касается слухов, которые периодически всплывают о его возвращении, то ничего подобного Кристиан не обсуждал.