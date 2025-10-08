КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Классика

Магия льда и огня: сверхъестественная природа в исландском кино
Почему фантастика приносит миллиарды
Новости

Критикам понравилась Little Nightmares 3. Но в игре мало инноваций

Дмитрий Кинский
8 октября 18:07
1
1 минута на чтение
Little Nightmares 3 получила от игровых критиков 73 балла из 100 возможных на агрегаторе Metacritic.
Напомним, за серию вместо Tarsier Studios сейчас отвечает Supermassive Games, известная по Until Dawn и The Dark Pictures.
Журналисты отметили, что у Supermassive получилось хорошее продолжение для фанатов, которое почти не предлагает ничего нового.
Релиз состоится 10 октября.
Gamesurf
Little Nightmares 3 не переписывает правила франшизы, но умно расширяет их. Supermassive взяла наследие серии и воплотила его в кооперативном формате, где страх возникает не из-за ощущения изоляции, а из-за возможности потерять того, кто рядом с тобой.
Game Informer
Little Nightmares III воплощает в жизнь оригинальную концепцию серии и предлагает полное ужаса приключение. <...> За исключением некоторых заметных, хоть и недоработанных нововведений, мне бы хотелось больше разнообразия в формуле игры.
GameSpot
Little Nightmares 3 остается верной серии под руководством Supermassive. Команда, заслужившая уважение в хоррорах, достойно несет факел Tarsier. Хотя порой кажется, что она слишком почитает прошлые части, не поднимая планку качества головоломок и дизайна монстров. Это хорошее продолжение.
IGN
Little Nightmares 3 почти не отличается от прошлых частей, из-за чего игра вызывает меньше страха и больше походит на повторение. Здесь есть несколько запоминающихся мрачных моментов, особенно глава «Карнавал». Но постоянные толкание ящиков и погони кажутся слишком знакомыми.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Disney экранизирует фэнтезийный цикл «Невероятные создания». Его называют феноменом на уровне «Гарри Поттера»!

Новости

Исполнитель роли Фредди Крюгера предложил идею для перезапуска «Кошмара на улице Вязов»
Перезапуск стоит начать с триквела.

Новости

Элайджа Вуд подозрительно много знает про «Охоту на Голлума». Похоже, он таки сыграет Фродо!
Официально он не признаётся, но...

Новости

Первые отзывы на «Трон: Арес»: «экскурс в ностальгию» или «футуристическая жвачка»?
«Классный, но совершенно не дерзкий»

Новости

«Ван Пис»: гигантский кит и Крокус на кадрах из 2 сезона
И это не графика!

Новости

«Мы должны спасти Цири» — трейлер четвертого сезона «Ведьмака»

Новости

В «Рыцаре Семи королевств» не будет магии и драконов

Новости

В Книгу рекордов Гиннеса попала долгая партия в Dungeons & Dragons — она длится 43 года
Все началось в 1982 году...

Новости

Американские горки и чудовища в трейлере Little Nightmares III

Новости

«Хищник: Планета смерти». Финальный трейлер полон чудищ и раскрывает суть «абсолютного хищника»
И это не Чужой!
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты