Критикам понравилась Little Nightmares 3. Но в игре мало инноваций

Little Nightmares 3 получила от игровых критиков 73 балла из 100 возможных на агрегаторе Metacritic.
Напомним, за серию вместо Tarsier Studios сейчас отвечает Supermassive Games, известная по Until Dawn и The Dark Pictures.
Журналисты отметили, что у Supermassive получилось хорошее продолжение для фанатов, которое почти не предлагает ничего нового.
Релиз состоится 10 октября.
Gamesurf
Little Nightmares 3 не переписывает правила франшизы, но умно расширяет их. Supermassive взяла наследие серии и воплотила его в кооперативном формате, где страх возникает не из-за ощущения изоляции, а из-за возможности потерять того, кто рядом с тобой.
Game Informer
Little Nightmares III воплощает в жизнь оригинальную концепцию серии и предлагает полное ужаса приключение. <...> За исключением некоторых заметных, хоть и недоработанных нововведений, мне бы хотелось больше разнообразия в формуле игры.
GameSpot
Little Nightmares 3 остается верной серии под руководством Supermassive. Команда, заслужившая уважение в хоррорах, достойно несет факел Tarsier. Хотя порой кажется, что она слишком почитает прошлые части, не поднимая планку качества головоломок и дизайна монстров. Это хорошее продолжение.
IGN
Little Nightmares 3 почти не отличается от прошлых частей, из-за чего игра вызывает меньше страха и больше походит на повторение. Здесь есть несколько запоминающихся мрачных моментов, особенно глава «Карнавал». Но постоянные толкание ящиков и погони кажутся слишком знакомыми.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.