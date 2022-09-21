Критики о сериале «Звёздные войны: Андор»: «Космоопера в стиле Джорджа Мартина»

В преддверии выхода нового сериала во вселенной «Звёздных войн» появились первые рецензии англоязычных критиков. Они отсмотрели четыре из двенадцати эпизодов сезона, и судя по всему, «Андор» вполне оправдал ожидания!

На момент публикации заметки сериал собрал 87% положительных отзывов на агрегаторе Rotten Tomatoes, а его рейтинг на портале Metacritic составляет 73/100 баллов — что лишь незначительно уступает второму сезону «Мандалорца» (76 баллов). Некоторые рецензенты, например Ричард Лоусон из журнала Vanity Fair, и вовсе называют «Андора» лучшим ЗВ-сериалом современности.

Повстанческий агент Кассиан Андор (Диего Луна) был одним из центральных героев спин-оффа «Изгой-один», и многосерийная история его становления во многом подхватывает идеи и стиль фильма. Это не столько космическое фэнтези, сколько нуар: критики отмечают мрачную атмосферу сериала, моральную неоднозначность персонажей и политическую актуальность сюжета.

Конфликты, кризисы и герои «Андора» отражают то, что происходит здесь и сейчас. Сериал хочет разжечь в своих зрителях гнев и направить его на проблемы современности, будь то корпорации или копы, но при этом показывает человечность бойцов по обе стороны баррикад. Бен Трэверс (IndieWire)

Помимо самого Кассиана, который пока не особо стремится спасать галактику, одним из ярчайших персонажей сериала критики называют его противника — честолюбивого офицера Сирила Карна (Кайл Соллер), чей фанатизм многим напомнил инспектора Жавера из мюзикла «Отверженные». Карну в «Андоре» выделена полноценная сюжетная линия, подробно раскрывающая бюрократическое и политическое устройство Империи.

Иногда сериал напоминает «Прослушку», только в космосе, или космооперу в стиле Джорджа Р. Р. Мартина, подчеркивая будничную аморальность слуг Империи, которые коротают свои дни, заполняя бумажки, нежели сражаясь с джедаями. Росс Макиндо (Slant)

Политическая актуальность — не единственный рискованный приём «Андора». Шоураннер Тони Гилрой демонстративно замедляет историю: Кассиан встаёт на путь повстанца лишь в конце третьей серии, а политический сюжет с участием сенатора Мон Мотмы стартует уже в четвёртой. Кого-то такая размеренность утомила (по мнению телекритика CNN, первые три серии можно было бы ужать до десятиминутного пролога), другие рецензенты видят в этом свою логику.

[В начале сериала] нас погружают в промозглые, приземлённые, промышленные уголки вселенной «Звёздных войн», где почти нет роскоши. Но тем сильнее шок при виде столичной планеты с её безукоризненно гладкими поверхностями и сияющими белыми интерьерами. Экономическая бездна между правителями и их поддаными ощущается как никогда остро. Ричард Лоусон

В целом критики заявляют, что «Андор» выгодно отличается от «Книги Бобы Фетта» и «Оби-Вана Кеноби» разнообразием и проработанностью локаций. А ещё почти все отзывы сходятся в том, что проекту пошли на пользу съёмки в реальных декорациях, нежели в цифровом павильоне Volume.

Галактика «Андора» выглядит более красиво и убедительно, чем во многих предыдущих ЗВ-произведениях. И чем дальше мы путешествуем по зелёным высокогорьям, густым джунглям и блистающим мегаполисам, тем богаче выглядит эта вселенная. Росс Макиндо (Slant)

Высокую кинематографичность «Андора» отмечает и Брайан Таллерико из RogerEbert.com:

Это сериал с мощными, поразительными визуальными образами. Освещение, расположение персонажей в кадре и дизайн локаций он использует с вниманием, которого в жанровом телевидении обычно не встретишь. Даже саундтрек здесь более яркий и выраженный, чем в большинстве проектов для Disney+.

Создатели «Андора» и сами заявляли, что им хотелось снять не телесериал, а зрелищный 12-часовой фильм. Впрочем, по мнению Алана Сепинуолла из Rolling Stone, авторы совершили ошибку:

Гилрой ранее не работал на телевидении, и это заметно. У первых четырёх эпизодов почти нет внятной структуры. А три из них так толком и не ведут к кульминации, просто обрываясь на будто бы случайных сценах.

Ему вторит Джон Нуджент из Empire:

Сериал разгоняется медленно и осторожно. Это масштабная история с большим составом героев, и поначалу не очень понятно, что двигает её вперёд. Однако, свои вопросы «Андор» задаёт отчётливо: чего стоит быть повстанцем? Каких компромиссов потребует от героя эта грязная битва? И можно ли в ней победить, не запачкавшись?

Похожие вопросы ставил перед зрителями и «Изгой-один». И, по мнению Брайана Таллерико, сериал-приквел пойдёт на пользу обеим историям:

Я не верю, что «Андору» не удастся привлечь тех, кому понравился этот фильм. Тем же, в ком «Изгой-один» не откликнулся с первого раза, сериал наверняка поможет взглянуть на него с большим уважением.

Первые три эпизода «Андора» уже доступны на сервисе Disney+. Новые серии будут выходить еженедельно до 23 ноября 2022 года.