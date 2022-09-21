    3
    Новости | Сериалы
    #Звёздные войны (Star Wars) #первые впечатления

    Критики о сериале «Звёздные войны: Андор»: «Космоопера в стиле Джорджа Мартина»

    21 сентября 2022
    21.09.2022
    1410
    3 минуты на чтение
    #Звёздные войны (Star Wars) #первые впечатления
    Критики о сериале «Звёздные войны: Андор»: «Космоопера в стиле Джорджа Мартина» 3

    В преддверии выхода нового сериала во вселенной «Звёздных войн» появились первые рецензии англоязычных критиков. Они отсмотрели четыре из двенадцати эпизодов сезона, и судя по всему, «Андор» вполне оправдал ожидания!

    На момент публикации заметки сериал собрал 87% положительных отзывов на агрегаторе Rotten Tomatoes, а его рейтинг на портале Metacritic составляет 73/100 баллов — что лишь незначительно уступает второму сезону «Мандалорца» (76 баллов). Некоторые рецензенты, например Ричард Лоусон из журнала Vanity Fair, и вовсе называют «Андора» лучшим ЗВ-сериалом современности.

    Повстанческий агент Кассиан Андор (Диего Луна) был одним из центральных героев спин-оффа «Изгой-один», и многосерийная история его становления во многом подхватывает идеи и стиль фильма. Это не столько космическое фэнтези, сколько нуар: критики отмечают мрачную атмосферу сериала, моральную неоднозначность персонажей и политическую актуальность сюжета.

    Конфликты, кризисы и герои «Андора» отражают то, что происходит здесь и сейчас. Сериал хочет разжечь в своих зрителях гнев и направить его на проблемы современности, будь то корпорации или копы, но при этом показывает человечность бойцов по обе стороны баррикад.

    Бен Трэверс (IndieWire)

    Критики о сериале «Звёздные войны: Андор»: «Космоопера в стиле Джорджа Мартина»

    Помимо самого Кассиана, который пока не особо стремится спасать галактику, одним из ярчайших персонажей сериала критики называют его противника — честолюбивого офицера Сирила Карна (Кайл Соллер), чей фанатизм многим напомнил инспектора Жавера из мюзикла «Отверженные». Карну в «Андоре» выделена полноценная сюжетная линия, подробно раскрывающая бюрократическое и политическое устройство Империи.

    Иногда сериал напоминает «Прослушку», только в космосе, или космооперу в стиле Джорджа Р. Р. Мартина, подчеркивая будничную аморальность слуг Империи, которые коротают свои дни, заполняя бумажки, нежели сражаясь с джедаями.

    Росс Макиндо (Slant)

    Политическая актуальность — не единственный рискованный приём «Андора». Шоураннер Тони Гилрой демонстративно замедляет историю: Кассиан встаёт на путь повстанца лишь в конце третьей серии, а политический сюжет с участием сенатора Мон Мотмы стартует уже в четвёртой. Кого-то такая размеренность утомила (по мнению телекритика CNN, первые три серии можно было бы ужать до десятиминутного пролога), другие рецензенты видят в этом свою логику.

    [В начале сериала] нас погружают в промозглые, приземлённые, промышленные уголки вселенной «Звёздных войн», где почти нет роскоши. Но тем сильнее шок при виде столичной планеты с её безукоризненно гладкими поверхностями и сияющими белыми интерьерами. Экономическая бездна между правителями и их поддаными ощущается как никогда остро.

    Ричард Лоусон

    Критики о сериале «Звёздные войны: Андор»: «Космоопера в стиле Джорджа Мартина» 1

    В целом критики заявляют, что «Андор» выгодно отличается от «Книги Бобы Фетта» и «Оби-Вана Кеноби» разнообразием и проработанностью локаций. А ещё почти все отзывы сходятся в том, что проекту пошли на пользу съёмки в реальных декорациях, нежели в цифровом павильоне Volume.

    Галактика «Андора» выглядит более красиво и убедительно, чем во многих предыдущих ЗВ-произведениях. И чем дальше мы путешествуем по зелёным высокогорьям, густым джунглям и блистающим мегаполисам, тем богаче выглядит эта вселенная.

    Росс Макиндо (Slant)

    Высокую кинематографичность «Андора» отмечает и Брайан Таллерико из RogerEbert.com:

    Это сериал с мощными, поразительными визуальными образами. Освещение, расположение персонажей в кадре и дизайн локаций он использует с вниманием, которого в жанровом телевидении обычно не встретишь. Даже саундтрек здесь более яркий и выраженный, чем в большинстве проектов для Disney+.

    Создатели «Андора» и сами заявляли, что им хотелось снять не телесериал, а зрелищный 12-часовой фильм. Впрочем, по мнению Алана Сепинуолла из Rolling Stone, авторы совершили ошибку:

    Гилрой ранее не работал на телевидении, и это заметно. У первых четырёх эпизодов почти нет внятной структуры. А три из них так толком и не ведут к кульминации, просто обрываясь на будто бы случайных сценах.

    Критики о сериале «Звёздные войны: Андор»: «Космоопера в стиле Джорджа Мартина» 2

    Ему вторит Джон Нуджент из Empire:

    Сериал разгоняется медленно и осторожно. Это масштабная история с большим составом героев, и поначалу не очень понятно, что двигает её вперёд. Однако, свои вопросы «Андор» задаёт отчётливо: чего стоит быть повстанцем? Каких компромиссов потребует от героя эта грязная битва? И можно ли в ней победить, не запачкавшись?

    Похожие вопросы ставил перед зрителями и «Изгой-один». И, по мнению Брайана Таллерико, сериал-приквел пойдёт на пользу обеим историям:

    Я не верю, что «Андору» не удастся привлечь тех, кому понравился этот фильм. Тем же, в ком «Изгой-один» не откликнулся с первого раза, сериал наверняка поможет взглянуть на него с большим уважением.

    Первые три эпизода «Андора» уже доступны на сервисе Disney+. Новые серии будут выходить еженедельно до 23 ноября 2022 года.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Сценарист, киновед, рыцарь Старой Республики. Защитил дипломную работу о Киновселенной Marvel.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    «Бракованная партия»: новый сериал по «Звёздным войнам». Первые впечатления 3
    «Бракованная партия»: новый сериал по «Звёздным войнам». Первые впечатления
    Хан Соло. Звёздные войны. Истории
    «Хан Соло. Звёздные войны: Истории». Первые отзывы наших авторов
    Хроники Шаннары: первые впечатления
    Хроники Шаннары: первые впечатления

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 2
    0
    3866
    Кэтрин Эддисон «Император-гоблин». Как стать царём горы

    Фэнтезийные интриги при дворе эльфийского императора.

    Обсуждаем «Песочного человека» в 53-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    181719
    Обсуждаем «Песочного человека» в 53-м выпуске Фантастического подкаста

    Что за проклятие не давало записать этот выпуск подкаста?

    God of War Ragnarok: сюжет, геймплей, перевод на русский
    0
    84146
    God of War Ragnarok: сюжет, геймплей, перевод на русский

    Вместе вспоминаем сюжет прошлых игр серии и тезисно рассказываем о главных нововведениях грядущего хита.

    «Харли Квинн», 3-й сезон: как «Лего: Бэтмен», но без «Лего» 5
    0
    152085
    «Харли Квинн», 3-й сезон: как «Лего: Бэтмен», но без «Лего»

    «Харли Квинн» — это то, что нужно DC сейчас. Интересные сюжеты, отличный юмор, харизматичные герои с великолепной озвучкой от настоящих профессионалов.

    «Книги Нового Солнца»: Magnum opus одного из величайших фантастов XX века 3
    0
    253117
    Джин Вулф «Книга Нового Солнца»: Magnum opus одного из величайших фантастов XX века

    Рассказываем о тетралогии Джина Вулфа, написанной на стыке постапокалипсиса, фэнтези и фантастики.

    Cyberpunk: Edgerunners — в чём проблема с аниме по Cyberpunk 2077 2
    0
    334482
    Cyberpunk: Edgerunners — в чём проблема с аниме по Cyberpunk 2077

    Хорошо, да мало!

    Одиночество в космосе. Читаем роман «Фаза ингибиторов» Аластера Рейнольдса из цикла «Пространство откровения»
    0
    353028
    Одиночество в космосе. Читаем роман «Фаза ингибиторов» Аластера Рейнольдса из цикла «Пространство откровения»

    Первая глава знакомит нас с администратором Мигелем де Рюйтером, который спасает единственную выжившую.

    «Зов костяных кораблей»: отрывок. Продолжение морского фэнтези Р. Дж. Баркера 1
    0
    364811
    Р. Дж. Баркер «Зов костяных кораблей». Приключения в морском антураже

    Роман взросления в мире пиратского фэнтези.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить