КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Классика

«Ворон» с Брендоном Ли: мрачная история готического боевика
«Смертельная битва»: как снимали первую удачную экранизацию игры
Новости

Кто играет Румату в сериале «Трудно быть богом»

Кот-император
27 августа 10:11
248
1 минута на чтение
Редакция «Кинопоиска» сообщила, что роль дона Руматы, главного героя в сериале «Трудно быть богом», исполняет сербский актер Александар Радойичич. Ранее он был больше всего известен по фильму и сериалу «Балканский рубеж».
Напомним, новая экранизация книги братьев Стругацких «Трудно быть богом» снимается для сервиса Wink. Ранее уже стало известно, что в сериале играют Сергей Безруков (дон Кондор), Фёдор Бондарчук (новый персонаж, дон Куб) и Никита Кологривый (барон Пампа).

Сериал рассказывает о земных историках-разведчиках, внедрившихся в средневековый мир на другой планете, чтобы изучать его и помогать местным учёным и творцам. Сюжет экранизации будет существенно отличаться от оригинала: в новой версии Румата разыскивает своего пропавшего отца.

Читайте также

Кого играют Кологривый и Безруков в «Трудно быть богом»

Кот-император

20.06.2025

14197

«Слово благородного дона́»

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

По мотивам «Удивительного волшебника из страны Оз» выпустят молодежный сериал

Новости

СМИ: Netflix и Sony уже ведут переговоры о сиквеле «Кейпоп-охотниц на демонов»

Новости

Clair Obscur: Expedition 33 может получить продолжение
Но пока без деталей.

Новости

Полноценный трейлер 3 сезона «Алисы в Пограничье»
Премьера в сентябре.

Новости

«Отель Хазбин»: новые кадры из 2 сезона
Кто есть кто и дата выхода.

Новости

По «Рыцарю дорог» планируют снять фильм
Сценарий пишут создатели «Кобры Кая».

Новости

«Возвращение в Сайлент Хилл»: тизер и дата выхода
И возвращение Пирамидоголового!

Новости

СМИ: спин-офф «Ведьмака» про банду Крысы был хуже «Происхождения»

Новости

Юэн Макгрегор хотел бы появиться в роли Оби-Вана в 3 сезоне «Андора»
Сериал закончился на втором сезоне.

Новости

Слух: настоящий Капитан Америка сыграет важную роль в «Мстителях: Судный день»
Они с агентом Картер якобы изменят мультивселенную.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты