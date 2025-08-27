Кто играет Румату в сериале «Трудно быть богом»





Сериал рассказывает о земных историках-разведчиках, внедрившихся в средневековый мир на другой планете, чтобы изучать его и помогать местным учёным и творцам. Сюжет экранизации будет существенно отличаться от оригинала: в новой версии Румата разыскивает своего пропавшего отца.

Напомним, новая экранизация книги братьев Стругацких «» снимается для сервисаРанее уже стало известно, что в сериале играют Сергей Безруков (дон Кондор), Фёдор Бондарчук (новый персонаж, дон Куб) и Никита Кологривый (барон Пампа).