Кто сыграет главных героев в киноадаптации «Бременских музыкантов»

В рамках очной защиты проектов лидеров отечественного кинопроизводства объявили актерский состав киноадаптации «Бременских музыкантов».
- Тихон Жизневский — Трубадур;
- Валентина Ляпина — Принцесса;
- Сергей Бурунов — Король;
- Мария Аронова — Атаманша;
- Константин Хабенский — Сыщик;
- Роман Курцын — Пес;
- Аскар Нигамедзянов — Петух;
- Ирина Горбачева — Кошка;
- Дмитрий Дюжев — Осел.
За производство отвечает «Студия ТриТэ» Никиты Михалкова. Режиссером выступит Алексей Нужный, известный по фильмам «Огонь» и «Пара из будущего».
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Редактор
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Александр Ремизов
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