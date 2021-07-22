«Леденящие душу приключения Сабрины» возвращается! Но только в комиксах

Издательство Archie Comics объявило о возвращении комикса Chilling Adventures of Sabrina, который ушел на паузу в 2017 году, — совсем скоро выйдет девятый номер!

Кроме того, создатель и шоураннер адаптации от Netflix Роберто Агирре-Сакаса запустит еще одну серию, которая продолжит сюжет «Леденящих душу приключений Сабрины», под названием The Occult World of Sabrina.

Художниками выступят Роберт Хак и Джек Морелли, прежде уже работавшие над комиксами о Сабрине Спеллман.