«Леденящие душу приключения Сабрины» возвращается! Но только в комиксах

Издательство Archie Comics объявило о возвращении комикса Chilling Adventures of Sabrina, который ушел на паузу в 2017 году, — совсем скоро выйдет девятый номер!
Кроме того, создатель и шоураннер адаптации от Netflix Роберто Агирре-Сакаса запустит еще одну серию, которая продолжит сюжет «Леденящих душу приключений Сабрины», под названием The Occult World of Sabrina.
Художниками выступят Роберт Хак и Джек Морелли, прежде уже работавшие над комиксами о Сабрине Спеллман.
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