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    Новости

    «Линк, ты последняя надежда» — финальный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

    13 апреля 2023
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    13.04.2023
    376
    0 минут на чтение
    «Линк, ты последняя надежда» — финальный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

    Nintendo в преддверии грядущего релиза представила финальный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

    В ролике компания показала различные локации, игровые механики, боссов и отрывки из сюжетных заставок.

    Игра выйдет уже 12 мая на Nintendo Switch.

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     Дмитрий Кинский |  28.03.2023 |  799

    Игра выйдет в мае.

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    Редактор
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