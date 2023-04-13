«Линк, ты последняя надежда» — финальный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo в преддверии грядущего релиза представила финальный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
В ролике компания показала различные локации, игровые механики, боссов и отрывки из сюжетных заставок.
Игра выйдет уже 12 мая на Nintendo Switch.
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Дмитрий Кинский | 28.03.2023 | 799
Игра выйдет в мае.
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