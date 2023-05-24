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    Lucasfilm не планирует делать продолжение «Оби-Вана Кеноби»

    24 мая 2023
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    24.05.2023
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    Lucasfilm не планирует делать продолжение «Оби-Вана Кеноби»

    Глава Lucasfilm Кэтлин Кэннеди в одном из интервью рассказала, что у студии пока нет планов продлевать «Звездные войны: Оби-Ван Кеноби» на второй сезон.

    По ее словам, сериал изначально делали с прицелом на то, что это будет законченная история.

    Я всегда стесняюсь говорить «нет» новому «Оби-Вану Кеноби». Возможно, в конечном итоге мы сделаем что-то, что будет включено в некоторые другие истории, которые мы рассказываем. Или, может быть, фильм, кто знает? Но сейчас это самостоятельный законченный сериал.

    Ранее были слухи, что проект все-таки получит продолжение, однако еще во время Star Wars Celebration 2023 Кэннеди говорила, что пока второго сезона нет в активной разработке. Проект хорошо себя показал на Disney+, но фанаты и критики встретили его прохладно.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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