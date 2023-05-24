Lucasfilm не планирует делать продолжение «Оби-Вана Кеноби»

Глава Lucasfilm Кэтлин Кэннеди в одном из интервью рассказала, что у студии пока нет планов продлевать «Звездные войны: Оби-Ван Кеноби» на второй сезон.

По ее словам, сериал изначально делали с прицелом на то, что это будет законченная история.

Я всегда стесняюсь говорить «нет» новому «Оби-Вану Кеноби». Возможно, в конечном итоге мы сделаем что-то, что будет включено в некоторые другие истории, которые мы рассказываем. Или, может быть, фильм, кто знает? Но сейчас это самостоятельный законченный сериал.

Ранее были слухи, что проект все-таки получит продолжение, однако еще во время Star Wars Celebration 2023 Кэннеди говорила, что пока второго сезона нет в активной разработке. Проект хорошо себя показал на Disney+, но фанаты и критики встретили его прохладно.