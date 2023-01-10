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    Новости

    «Лучшая адаптация игры всех времен» — критики о сериале The Last of Us от HBO

    10 января 2023
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    10.01.2023
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    1 минута на чтение
    «Лучшая адаптация игры всех времен» — критики о сериале The Last of Us от HBO

    В сети наконец появились рецензии на телеадаптацию The Last of Us от HBO, и первые отзывы критиков оказались крайне положительными.

    Большинство журналистов в своих текстах сходится к тому, что это лучшая экранизация игры в истории.

    Многие сцены из игры точно перенесли в сериал. Некоторым персонажам уделили больше внимания: например, Саре или Биллу с Фрэнком. Однако без ретконов не обошлось

    Daily Beast:

    The Last of Us — это триумф, который закрывает любые дальнейшие споры о лучшей адаптации всех времен. История одновременно знакомая и оригинальная, остросюжетная и скорбная. <…> Кажется, сериалу суждено стать следующим большим блокбастером HBO.

    Collide:

    Нил Дракманн и Крэйг Мазин взяли незабываемую историю и сделали ее богаче и эффектнее, позволив нам проникнуться этими персонажами и миром больше, чем это давала сделать игра. The Last of Us — это монументальный успех. И в этой вселенной кромешной тьмы Мазин и Дракманн показывают нам свет, который делает историю невероятно мощной.

    Radio Times:

    The Last of Us — лучшая адаптация игры всех времен, а также <отличная> фантастическая телевизионная драма сама по себе. Если вы сомневаетесь, стоит ли уделять внимание сериалу, то сделайте себе одолжение и посмотрите его.

    Empire:

    Лучшая адаптация игры из когда-либо созданных: та, которая углубляет антиутопический лор оригинала, оставаясь при это верной ее эмоциональной основе. Как и игра, сериал — шедевр.

    Variety:

    The Last of Us не кажется какой-то революцией. Это просто хорошо сделанный сериал, который немного возвышается над некоторыми соседями по жанру.

    Entertainment Weekly:

    У сериала огромный масштаб. Как в хорошем смысле (обширные городские пейзажи), так и в плохом (один из двух прологов бессмыслен). Есть важные приглашенные гости. Экшен нормальный, функциональный. Один эпизод полностью меняет канон игры, но некоторые сцены воссозданы покадрово.

    Премьера The Last of Us состоится 15 января. Увы, в России «Амедиатека» на старте не покажет сериал.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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