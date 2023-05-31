«Люди нас никогда не полюбят» — новый трейлер «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов»

Paramount Pictures опубликовала полноценный трейлер анимационного фильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».

По сюжету после многих лет жизни в тени братья-черепахи решают завоевать сердца жителей Нью-Йорка, став для них героями.

Режиссерами выступили Джефф Роу и Кайлер Спирс, которые вместе работали над «Митчеллами против машин».

Также картина может похвастаться звездным актерским составом: Джеки Чан озвучил Сплинтера, Сет Роген — Бибопа, Джон Сина — Рокстеди, Джанкарло Эспозито — Бакстера Стокмана, а Ice Cube — Суперфлая.

Премьера «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов» состоится 2 августа.