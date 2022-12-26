Майк Флэнаган хотел бы написать эпизод для «Доктора Кто»

Создатель «Призрака дома на холме» Майк Флэнаган недавно признался, что он большой фанат «Доктора Кто» и хотел бы однажды поработать хотя бы над одним эпизодом для него.

Я метаюсь в раздумьях о том, какой эпизод я бы хотел написать. Что-то страшное. Про путешествие во времени наверняка. Может, о затерянной колонии. Или о чем-то другом — хорошем, но жутком.

Что касается любимых спутников, то его фаворитка — Эми Понд. Именно поэтому он решил взять на одну из главных ролей Карен Гиллан в триллере «Окулус»

Я всегда буду питать особенную привязанность к Эми Понд. <…> И к Кларе. Также мне очень полюбилась Билл. И Донна. И Роуз. А еще мне нравится Уилферд Мотт (дедушка Донны — прим. редакции). И мне кажется, последние эпизоды с Теннантом великолепны.

Флэнаган отметил, что каждый новый Доктор становился его любимым. Сейчас ему больше всего нравится Питер Капальди, хотя поначалу это было не так.

Раньше я говорил, что никто не сможет превзойти Теннанта, а потом появился Мэтт Смит. В конце концов, я сказал, что уже его никто не сможет превзойти. Поначалу я противился Капальди. Но, посмотрев сезоны с ним дважды, я думаю, что он мой любимый Доктор. Его сюжетная линия полностью посвящена смертности и принятию этого. И я был потрясен тем, как это красиво, грустно и как вселяет надежду.

А эпизод Heaven Sent (или «Ниспосланный с небес»), который поставила Рэйчел Талалей, Майк считает лучшим в истории «Доктора Кто» и одним из лучших на телевидении в целом.